Η Γαλλία έχει νέα κυβέρνηση, με την προεδρία να ανακοινώνει το βράδυ της Κυριακής τη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια προσπάθεια του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να εξέλθει η χώρα από την πρωτοφανή πολιτική αστάθεια.

Σημαντικότερη εξέλιξη είναι η επιστροφή του Ρολάν Λεσκίρ, στενού συνεργάτη του Μακρόν, στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο Λεσκίρ αναλαμβάνει το τιμόνι του κρίσιμου αυτού υπουργείου σε μια περίοδο έντονων πιέσεων, καθώς η κυβέρνηση πρέπει να καταρτίσει και να περάσει τον Προϋπολογισμό του 2026 μέσα από ένα βαθιά διχασμένο Κοινοβούλιο.

Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί παρουσίασε τη νέα του ομάδα ως μια «κυβέρνηση με αποστολή να δώσει στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό πριν από το τέλος της χρονιάς».

Η νέα σύνθεση αποτελείται κυρίως από πολιτικούς και τεχνοκράτες που είναι μάλλον άγνωστοι στο ευρύ κοινό και προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών. Μεταξύ των βασικών διορισμών συγκαταλέγονται:

Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο Υπουργείο Εξωτερικών.

στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η απερχόμενη Υπουργός Εργασίας, Κατρίν Βοτρέν, επιστρέφει στο Υπουργείο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Λεκορνί, του οποίου η προηγούμενη κυβέρνηση διήρκεσε μόλις 14 ώρες, τόνισε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X: «Μόνο ένα πράγμα μετράει: το συμφέρον της χώρας». Ευχαρίστησε δε τους υπουργούς που «δεσμεύονται σε αυτή την κυβέρνηση με απόλυτη ελευθερία, πέρα από προσωπικά και κομματικά συμφέροντα».