Λίγα 24ωρα μετά τη νίκη της επί της Εθνικής Ελλάδας, η Σκωτία επικράτησε και της Λευκορωσίας εντός έδρας, με 2-1, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς την εξασφάλιση της πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι με στόχο να ανοίξουν το σκορ όσο το δυνατόν πιο νωρίς και τελικά το κατάφεραν στο 15ο λεπτό με τον Άνταμς (1-0). Οι Σκωτσέζοι μπορούσαν να πετύχουν και δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο αλλά δεν το έκαναν και στη συνέχεια… αγχώθηκαν.

Στο 63′ η Λευκορωσία σκόραρε με τον Μαλέσεβιτς αλλά το γκολ ακυρώθηκε, όπως και αυτό των Άνταμς για τους γηπεδούχους, για να έρθει τελικά το 2-0 από τον ΜακΤόμινεϊ στο 84′. Γκολ με το οποίο η Σκωτία κλείδωσε τη νίκη, αν και στις καθυστερήσεις οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 2-1 με τον Κούτσκο.

Με αυτή τη νίκη οι Σκωτσέζοι ανέβηκαν στους 10 βαθμούς και είναι στην 1η θέση του ομίλου, περιμένοντας να δει τι θα γίνει στον αγώνα της Δανίας (7β.) με την Ελλάδα (3β.) στην Κοπεγχάγη.