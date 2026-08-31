Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (31/8).

Είναι το πρώτο παιχνίδι των «πράσινων» για το φετινό πρωτάθλημα καθώς αυτό της πρεμιέρας με την Κηφισιά είχε αναβληθεί και θα βρουν απέναντί τους μια ομάδα που προέρχεται από τη βαριά ήττα με 4-0 από τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ισπανία Προκριματικά Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027

19:30 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός Super League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Ρόμα Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ομόνοια – Ομόνοια Αραδίππου Cyprus League