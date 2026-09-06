Ανανεωμένο και με αρκετές νέες αφίξεις είναι το πρόγραμμα του OPEN για την τηλεοπτική σεζόν 2026-27, με νέα πρόσωπα και εκπομπές να παίρνουν θέση στο πρόγραμμα του σταθμού.

Ο Νάσος Γουμενίδης, η Ιωάννα Μαλέσκου, η Κατερίνα Λάσπα και ο Γιάννης Ζουγανέλης είναι μεταξύ των προσώπων που εντάσσονται στο δυναμικό του OPEN, ενώ οι νέες εκπομπές κάνουν πρεμιέρα διαδοχικά μέσα στον Σεπτέμβριο.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, 14:15 – «Ρεπορτάζ Τώρα»

Πρεμιέρα κάνει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου η εκπομπή «Ρεπορτάζ Τώρα», με τον Νάσο Γουμενίδη να αναλαμβάνει την παρουσίαση καθημερινά στις 14:15.

Η εκπομπή θα εστιάζει στο αστυνομικό, δικαστικό και κοινωνικό ρεπορτάζ, με ζωντανές συνδέσεις και τους πρωταγωνιστές των υποθέσεων στο επίκεντρο. Στο πλευρό του Νάσου Γουμενίδη θα βρίσκονται η Άρια Καλύβα και ο Ανδρέας Καραγιάννης.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 09:50 – «Μια Ελλάδα Παρέα»

Το πρωινό του Σαββατοκύριακου αναλαμβάνει φέτος η Ιωάννα Μαλέσκου με την εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα», η οποία κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Μαζί της θα είναι η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Άγγελος Βουράκης και ο Γιάννης Μαλλιαρός, σε μια εκπομπή που έρχεται να προσθέσει ψυχαγωγικό χαρακτήρα στη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 16:30 – «Γκάζι Θέλει»

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα η νέα ταξιδιωτική εκπομπή «Γκάζι Θέλει».

Ο Θεοδόσης, ο Γιάννης και ο Γιώργος, η ομάδα πίσω από τους Greek Adventure Riders, μεταφέρουν στην τηλεόραση τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες, έχοντας διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Μέσα από τις διαδρομές τους σε Όλυμπο, Άγραφα, Πελοπόννησο, Κρήτη, Τζουμέρκα, Ζαγοροχώρια, Κέρκυρα, Γράμμο, Αλβανία και Μαυροβούνιο, αναζητούν όχι μόνο όμορφα τοπία, αλλά και αυθεντικές εμπειρίες και ανθρώπινες ιστορίες.

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 21:00 – «Κόκκινη Γραμμή»

Η «Κόκκινη Γραμμή» έρχεται στο OPEN τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και φωτίζει εγκλήματα που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη.

Οι πρωταγωνιστές των υποθέσεων ξετυλίγουν το κουβάρι των γεγονότων, ενώ ειδική ομάδα επιστημόνων αναλύει τα δεδομένα και επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, 21:00 – «Από Θαύμα: Ιστορίες Δεύτερης Ζωής»

Η Κατερίνα Λάσπα επιστρέφει στην τηλεόραση, περισσότερα από 20 χρόνια μετά την τελευταία της παρουσίαση, μέσα από τη συχνότητα του OPEN.

Η νέα εκπομπή «Από Θαύμα: Ιστορίες Δεύτερης Ζωής» παρουσιάζει ιστορίες ανθρώπων που ήρθαν αντιμέτωποι με δύσκολες και οριακές καταστάσεις και κατάφεραν να τις ξεπεράσουν.

Ιστορίες πίστης, επιβίωσης, ιατρικών θαυμάτων αλλά και αλλαγής ζωής βρίσκονται στο επίκεντρο, με τους ίδιους τους πρωταγωνιστές να αφηγούνται τις εμπειρίες τους.

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, 21:00 – «John και… Μέρη»

Ο Γιάννης Ζουγανέλης αναλαμβάνει τη νέα ταξιδιωτική εκπομπή του OPEN, «John και… Μέρη», η οποία κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου.

Ο γνωστός καλλιτέχνης ταξιδεύει σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τις ομορφιές και τους ανθρώπους της χώρας, με τη μουσική να αποτελεί βασικό στοιχείο της εκπομπής.