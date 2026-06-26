Το βράδυ της Πέμπτης (25/6) ολοκληρώθηκε ο δέκατος κύκλος του MasterChef, με τον Πάνο Τελάλη να είναι ο μεγάλος νικητής.

Ο Τάσος Παυλίδης συγκέντρωσε 25 βαθμούς κερδίζοντας 30.000 ευρώ, ενώ ο Πάνος Τελάλης με τη σειρά του συγκέντρωσε 26 βαθμούς κερδίζοντας το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Την ανακοίνωση του αποτελέσματος έκαναν οι τρεις κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, αφού προηγήθηκαν οι δύο τελευταίες και πιο απαιτητικές μαγειρικές δοκιμασίες, στις οποίες οι φιναλίστ κλήθηκαν να παρουσιάσουν πιάτα υψηλών απαιτήσεων.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς στο κλείσιμο του επεισοδίου ανανέωσε το ραντεβού με τους τηλεθεατές. «Δεν σταματάμε ποτέ», είπε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας επίσημα ότι το MasterChef επιστρέφει με 11ο κύκλο, σηματοδοτώντας την έναρξη των προετοιμασιών για τη νέα σεζόν.