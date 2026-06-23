Οι αγώνες Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν και Αγγλία – Γκάνα για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (23/6).

Οι Πορτογάλοι θα κυνηγήσουν την πρώτη τους νίκη καθώς στην πρεμιέρα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με το Κονγκό, ενώ οι Άγγλοι θέλουν να κάνουν το 2×2 και να εξασφαλίσουν την πρόκριση στους «32».

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μαρκ Πόλμανς – Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ Μαγιόρκα

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Ιγκνάσιο Μπούζε Μαγιόρκα

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Λουτσιάνο Νταρντέρι – Γιανίκ Χάνφμαν Μαγιόρκα

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν Παγκόσμιο Κύπελλο

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγγλία – Γκάνα Παγκόσμιο Κύπελλο

02:00 EΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναμάς – Κροατία

05:00 ΕΡΤ 1 Κολομβία – ΛΔ Κονγκό