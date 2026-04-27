Τον Γρηγόρη Γκουντάρα συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», όπου μίλησε για το αιφνίδιο τέλος της εκπομπής «Εδώ TV» στο OPEN.

«Είμαστε καλά και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Στο “Εδώ TV” τα δώσαμε όλα, γιατί ήταν μια εκπομπή που αγαπήσαμε και πικραθήκαμε πολύ που σταμάτησε και με τον τρόπο που σταμάτησε. Η ζωή όμως συνεχίζεται. Συνήθως όλα αυτά γίνονται ξαφνικά, ακαριαία και αναρωτιέσαι γιατί. Όταν σταματάει μια εκπομπή δεν είναι τίποτα ωραίο. Εμείς κάναμε μια εκπομπή που ποτέ δεν ήταν αυτό που συνεννοηθήκαμε. Από 2ωρη την εκπομπή μας την έκαναν 45 λεπτά στη μέση του πουθενά τα Σαββατοκύριακα. Με το κανάλι έχουμε εξαιρετικές σχέσεις. Το νιώθω δικό μου παρά την πίκρα και την στενοχώρια. Μέσα μου δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι ένα ωραίο οικογενειακό κανάλι. Η φετινή εμπειρία με δίδαξε στο ότι όταν κάνεις κάτι, θα πρέπει να τηρούνται τα συμφωνηθέντα. Κάνω κάποιες συζητήσεις για του χρόνου και είμαι ανοιχτός σε όλα», σημείωσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

«Μάθαμε τηλεφωνικά ότι η εκπομπή «κόβεται» γιατί ήταν πολύ ακριβό το μπάτζετ. Τους είπα ότι δεν ευθυνόμασταν εμείς για αυτό, γιατί το μπάτζετ αυτό κλείστηκε για δίωρη εκπομπή», σημείωσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».