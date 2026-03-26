Η Ναταλί Κάκκαβα έκανε την πρώτη της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για το πρόωρο τέλος της εκπομπής «Εδώ Tv» μέσα από τη συχνότητα του OPEN.

H παρουσιάστρια έγραψε στο προφίλ της: «Αγαπημένοι μας, ένα ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Η εκπομπή μας “Εδώ TV” ολοκληρώθηκε πρόωρα χωρίς να μπορέσουμε να σας αποχαιρετήσουμε. Κρατάμε όλες τις όμορφες στιγμές, τα άπειρα μηνύματα αγάπης που δεχτήκαμε απο όλους εσάς, ακόμα και τις όποιες δυσκολίες, που όμως μας έκαναν πιο δυνατούς.

Ενα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες μας μπροστά και πίσω απο τις κάμερες για την προσπάθεια που κάναμε για ενα άρτιο και αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα γέλια μας, τις πλάκες μας, τις αγωνίες, τις χαρές αλλά και τις λύπες μας.

Το πιο μεγάλο ευχαριστώ σε σένα Γρηγόρη μου, που για μία ακόμη φορά με έκανες να σε αγαπήσω ακόμα πιο πολύ μέσα από τον επαγγελματισμό και την αγάπη που έδειξες για ό,τι κάνεις. Το αγαπήσαμε το @edotvgr και ξέρω πως και σε πολλούς από εσάς, είχε γίνει η αγαπημένη του συνήθεια.. Ειμαι σίγουρη λοιπόν, πώς κάπου κάπως κάποτε θα ξανασυναντηθούμε. Εις το επανιδείν λοιπόν. Σας αγαπάμε».

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η εκπομπή του OPEN σταμάτησε με βασικούς λόγους να είναι τόσο το αυξημένο κόστος παραγωγής όσο και οι χαμηλές επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης.