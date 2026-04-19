Για πρώτη φορά στη σκηνή του ανανεωμένου YFSF ανέβηκε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, το βράδυ της Κυριακής, όταν και προβλήθηκε η πρεμιέρα του σόου μεταμφιέσεων στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Με το… καλησπέρα, μάλιστα, ο αγαπημένος ηθοποιός κλήθηκε να “ντυθεί” έναν πολύ ιδιαίτερο και ενδεχομένως μακρινό του καλλιτέχνη, τον Bad Bunny αιφνιδιάζοντας άπαντες στο πλατό.

Αφενός με την θετική του διάθεση και την ενέργεια του και αφετέρου με το κομμάτι που ερμήνευσε στο πλατό, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης δεν άργησε να συμπαρασύσει τους κριτές στο “πάρτι” του.

Ο λόγος για τον Ρένο Χαραλαμπίδη, τη Ρένα Μόρφη, την Κατερίνα Παπουτσάκη και τον Γιώργο Θεοφάνους οι οποίοι και ξεσηκώθηκαν πλήρως υπό τους ήχους της επιτυχίας του Bad Bunny.

“Θα ήθελα να πω πως αυτό το τραγούδι είναι μια αφορμή, με έναν τρόπο, να συνδεθώ με τις ρίζες μου. Ακούγεται περίεργο, αλλά ο πατέρας μου είναι μισός Βραζιλιάνος”.

“Έχει βραζιλιάνικο διαβατήριο και του το αφιερώνω απόψε” εξομολογήθηκε, μεταξύ άλλων, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης για αυτή την παρθενική του πρώτη στον νέο κύκλο του YFSF που ήρθε στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.