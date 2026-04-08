Γεμάτο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4), με μεγάλα παιχνίδια σε πόλο, μπάσκετ, Stoiximan Super League και Champions League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων…

15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Ελλάδα EHF Euro 2026 – Προκριματικά Γυναικών

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός Super League

17:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Αστέρας Aktor Super League

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολλανδία – Ελλάδα World Cup πόλο

19:00 Novasports Prime Ατρόμητος – Κηφισιά Super League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπράγκα – Μπέτις UEFA Europa League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Τενερίφη FIBA Basketball Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γαλατασαράι – Κιέρι CEV Cup

20:30 Novasports 6HD Μπουργκ – Άνκαρα Eurocup

20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Παρτίζαν Euroleague

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Βιλερμπάν Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Κολόοντ Roshn Saudi League

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μούρθια – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League