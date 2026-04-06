Στο επεισόδιο της Μεγάλης Δευτέρας στου Survivor, η ψηφοφορία των Επαρχιωτών καθόρισε ξεκάθαρα την εξέλιξη, με την Κωνσταντίνα Μπακαρού να αναδεικνύεται δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση με παμψηφεί αποτέλεσμα.

Καθώς οι ψήφοι άνοιγαν μία προς μία, το όνομά της ήταν συνεχώς στην κορυφή, κάνοντας τη διαδικασία προβλέψιμη από νωρίς. Το τελικό αποτέλεσμα επιβεβαίωσε πλήρως την εικόνα που είχε σχηματιστεί μέσα στην ομάδα.

Η Κωνσταντίνα παραδέχθηκε ότι το περίμενε. «Ήταν αναμενόμενο, εφόσον δεν έχει αλλάξει κάτι στην αγωνιστική μου πορεία από τότε που μπήκα στο παιχνίδι έως τώρα, δεν έχω βελτιωθεί. Ήταν αυτονόητο ότι θα συμβεί. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη βδομάδα δεν πρόλαβα κιόλας να αγωνιστώ λόγω του τραυματισμού μου. Παρόλα αυτά θα προσπαθήσω περισσότερο», δήλωσε.

Στο αποψινό συμβούλιο του νησιού, η ένταση ήταν εμφανής, με αφορμή τη διαμάχη ανάμεσα σε Μαντίσα και Μιλένα, η οποία ανάγκασε τον Γιώργο Λιανό να παρέμβει για να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Η Αριάδνη φάνηκε σε κακή ψυχολογική κατάσταση, επηρεασμένη από τη νέα ένταση στο συμβούλιο. Η Μαντίσα κατηγόρησε τον Δημήτρη και την Αριάδνη ότι χρησιμοποίησαν «προβαρισμένους λόγους», προσθέτοντας περαιτέρω πίεση στην ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα.

Παρά την πρόσφατη εκεχειρία Σηφάκη, τα «πικαρίσματα» μεταξύ Benzy και Σταύρου συνεχίστηκαν, με τον Benzy να ανάβει… σπίθα, την οποία η Αναστασία δεν άφησε να σβήσει, διατηρώντας ζωντανή τη δυναμική της αντιπαράθεσης.

Στον στίβο μάχη η Μαντίσα έδωσε μια σπουδαία νίκη στους Αθηναίους.