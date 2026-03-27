Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου δίνει ξανά ραντεβού με τους Έλληνες φιλάθλους μέσα από τη συχνότητα του Alpha.

Με το βλέμμα στο μέλλον και την πρόκληση που έχει μπροστά της στην ελίτ κατηγορία του Νations League τον Σεπτέμβριο, με μεγαθήρια του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία, η νέα γενιά του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος θέλει να τεστάρει τις δυνάμεις της και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα σε δύο σπουδαίες φιλικές αναμετρήσεις.

Απόψε, στις 21:00 στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», η Ελλάδα υποδέχεται την εθνική ομάδα της Παραγουάης.

Τον αγώνα θα περιγράψει ο Ισίδωρος Πρίντεζης, ενώ ο Νίκος Νταμπίζας θα βρίσκεται στον σχολιασμό. Στο ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις θα είναι ο Σπύρος Νάσιος.

Τα φιλικά του Μαρτίου ολοκληρώνονται στη Βουδαπέστη. Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει στην επιβλητική «Πούσκας Αρένα» την Ουγγαρία την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 20:00.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από τον Alpha σε περιγραφή Ισίδωρου Πρίντεζη και σχόλιο Νίκου Νταμπίζα.