Απόψε, Δευτέρα 15 Ιουνίου στο MasterChef στην προτελευταία ημέρα της «μητέρας των μαχών» οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, μαζί με τα μέλη των δύο μπριγάδων βρίσκονται στο πανέμορφο Πλωμάρι της Λέσβου, όπου θα διεξαχθεί η έβδομη δοκιμασία της αναμέτρησης, η οποία θα χαρίσει στη νικήτρια μπριγάδα έναν ακόμη σημαντικό πόντο.

Δείτε εδώ το trailer MasterChef 10 – Δευτέρα 15.6.26:

Δείτε εδώ το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό – Δευτέρα 15.6.26- επεισόδιο MasterChef 10, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star: