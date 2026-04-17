Το J2US ανεβάζει στροφές και επιστρέφει αυτό το Σάββατο με ένα live που δεν μοιάζει με κανένα άλλο! Ο μοναδικός Νίκος Κοκλώνης στήνει μια βραδιά γεμάτη λαμπερούς καλεσμένους, παλμό, ανατροπές και αληθινό κέφι, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα ατελείωτο μουσικό event.

Αυτή τη φορά, το show υποδέχεται έναν αυθεντικό θρύλο του ελληνικού τραγουδιού. Ο Αντύπας έρχεται για μια μοναδική live εμφάνιση που υπόσχεται ένταση και συναίσθημα στο κόκκινο και μεγάλες επιτυχίες που όλοι έχουμε τραγουδήσει. Μια μουσική συνάντηση που θα ξεσηκώσει το κοινό από το πρώτο λεπτό!

Ξεχωριστό κέφι φέρνει στο 8ο live ο Γιώργος Λιβάνης, ένας από τους πιο αγαπημένους νέους λαϊκούς ερμηνευτές που θα χαρίσει μια εμφάνιση γεμάτη ρυθμό!

Στην κριτική επιτροπή, δίπλα στη Βίκυ Σταυροπούλου τον Σταμάτη Φασουλή και την Καίτη Γαρμπή, έρχεται η εκρηκτική Αννίτα Πάνια ως guest κριτής, όπως πάντα χωρίς περιστροφές, με τον απρόβλεπτο χαρακτήρα της, με ατάκες και σχόλια που θα κάνουν τη διαφορά!

Στα backstage, ο Τρύφωνας Σαμαράς μαζί με τη Cinderella ανεβάζουν το θερμόμετρο, μεταφέροντας όλη την ένταση πίσω από τις κάμερες, με αυθόρμητες στιγμές, χιούμορ και backstage αποκαλύψεις.

Τα αγαπημένα μας ζευγάρια επιστρέφουν πιο έτοιμα από ποτέ, με performances που συνδυάζουν φαντασία, συναίσθημα και ενέργεια, διεκδικώντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε μια βραδιά όπου τίποτα δεν είναι δεδομένο και οι ανατροπές καραδοκούν.

Τα τραγούδια της βραδιάς :

Mαίρη Αργυριάδου – Stan

Mείνε κοντά μου – Γιώργος Καμπουρίδης

Μουσική-Στίχοι: Δημήτρης Παρασκευόπουλος

Δημήτρης Σκουλός – Δανιέλα Χατζή

Εγώ και σύ – Μαρινέλλα και Τόλης Βοσκόπουλος

Μουσική: Τόλης Βοσκόπουλος

Στίχοι: Μίμης Θειόπουλος

Mary Vitynaros – Steve Provis

Gigolo – Έλενα Παπαρίζου

Μουσική /Στίχοι: Αλέξης Παπακωνσταντίνου (Papaconstantinou Αlex)- Sepehrmanesh Markus – Engloef Markus – Ελληνικοί Στίχοι: Νίκος Γρίτσης-Γιάννης Δόξας

Λάκης Γαβαλάς – Shaya

Eίμαι κορίτσι ζόρικο – Ζωζώ Σαπουντζάκη

Μουσική: Μίμης Πλέσσας

Στίχοι: Άκος Δασκαλόπουλος

Χάρης Λεμπιδάκης – Φαίη Θεοχάρη

Σου μιλώ και κοκκινίζεις- Γιάννης Χαρούλης

Μουσική – Στίχοι: Διονύσης Σαββόπουλος

Διασκευή: Γιάννης Χαρούλης

Gio Kay- Aγγελική Ηλιάδη

Μα εγώ είμαι Έλληνας – Νότης Σφακιανάκης

Μουσική: Κώστας Χορλιαφάκης – Στράτος Κουμπάς

Στίχοι: Κώστας Χορλιαφάκης

Ηλίας Γκότσης – Θωμαή Απέργη

Πειράζει που είμαι φίρμα – Γιάννης Φλωρινιώτης

Μουσική/Στίχοι: Κώστας Ψυχογιός

Dj Deleasis – Έφη Θώδη

Μαύρη λίστα (Black List) – Άντζελα Δημητρίου

Μουσική: Κυριάκος Παπαδόπουλος

Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου