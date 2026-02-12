Η βραδιά του Α’ Ημιτελικού της ΕΡΤ για τη Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε χθες βράδυ, 11 Φεβρουαρίου, με 7 συμμετέχοντες να προκρίνονται στον εθνικό τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Το «Sing for Greece 2026» παρουσιάζουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Αυτό που έκανε αίσθση είναι ότι πριν από την παρουσίαση κάθε υποψήφιου τραγουδιού, παρουσιάστηκε ένα πρωτότυπο χιουμοριστικό σκετς, με τη συμμετοχή των παρουσιαστών και του ερμηνευτή.

Τα κείμενα είχε γράψει ο ταλαντούχος Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος αποθεώθηκε στο Χ.

Καπουτζίδη είσαι θεος. Δεν παίζονται τα κειμενα σου #SingForGreece — Άντε να δουμε 😎😎 (@xazoviolisss) February 11, 2026

Έχω προσκυνήσει άπειρες φορές τον Καπουτζίδη!❤️ Εδώ όμως με σήκωσε (ΌΡΘΙΑ) και τον χειροκροτώ!👏👏😂😂😂😂Όπως και την Διερμηνέα της νοηματικής για την…Υπερπροσπάθεια της σωστής διατύπωσης!😂#SingforGreece #eurovisiongr pic.twitter.com/09gXcvgC11 — ΖεSουί LENA (@Pris0nDirector) February 11, 2026

Τέλεια τα βιντεάκια πριν τους διαγωνιζόμενους!

