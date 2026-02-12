Η βραδιά του Α’ Ημιτελικού της ΕΡΤ για τη Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε χθες βράδυ, 11 Φεβρουαρίου, με 7 συμμετέχοντες να προκρίνονται στον εθνικό τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Το «Sing for Greece 2026» παρουσιάζουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Αυτό που έκανε αίσθση είναι ότι πριν από την παρουσίαση κάθε υποψήφιου τραγουδιού, παρουσιάστηκε ένα πρωτότυπο χιουμοριστικό σκετς, με τη συμμετοχή των παρουσιαστών και του ερμηνευτή.

Τα κείμενα είχε γράψει ο ταλαντούχος Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος αποθεώθηκε στο Χ.