Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026, καθώς η Ελλάδα μπαίνει σε ρυθμούς επιλογής τραγουδιού με την ΕΡΤ να αναλαμβάνει την παρουσίαση τριών ζωντανών τηλεοπτικών σόου.

Η αρχή γίνεται με τον πρώτο εθνικό ημιτελικό του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στις 21:00. Η μετάδοση θα είναι ζωντανή από την ΕΡΤ1, ενώ θα υπάρχει και ταυτόχρονο live streaming μέσω ERTFLIX.

Η νέα τηλεοπτική παραγωγή της ΕΡΤ περιλαμβάνει τρία ζωντανά shows, δηλαδή δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό. Τρεις ξεχωριστές βραδιές με τραγούδι, ρυθμό και γιορτινό κλίμα, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά.

Από αυτή τη διαδικασία θα προκύψει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη, στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

28 τραγούδια διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη

Στο «Sing for Greece 2026» συμμετέχουν συνολικά 28 τραγούδια που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη. Οι συμμετοχές μοιράζονται ισόποσα στους δύο ημιτελικούς, με 14 τραγούδια να διαγωνίζονται στον Α’ Ημιτελικό την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και άλλα 14 στον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Από κάθε ημιτελικό, επτά τραγούδια θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, αποκλειστικά μέσα από την ψήφο του κοινού, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Πώς θα αναδειχθεί ο νικητής

Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στις 21:00. Εκεί, το τραγούδι που θα πάρει την πρωτιά θα αναδειχθεί μέσα από έναν συνδυασμό τηλεψηφοφορίας του κοινού, διεθνούς κριτικής επιτροπής και ελληνικής κριτικής επιτροπής, ώστε η τελική απόφαση να αντικατοπτρίζει και την απήχηση στο κοινό και την αξιολόγηση των επιτροπών.

Οι special εμφανίσεις

Στον Α’ Ημιτελικό θα εμφανιστεί η Klavdia, η οποία κατάφερε να εξασφαλίσει την 6η θέση για την Ελλάδα με το «Αστερομάτα» στην Eurovision 2025, ενώ στον Β’ Ημιτελικό θα ανέβει στη σκηνή η Τάμτα, παρουσιάζοντας σόου με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ.

Επιπλέον, στον Β’ Ημιτελικό, η Antigoni θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά ζωντανά, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Τέλος ο Χρήστος Μάστορας θα τραγουδήσει στον μεγάλο εθνικό τελικό.

Σημειώνεται ότι την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» έχει αναλάβει ο σκηνοθέτης και χορογράφος, Φωκάς Ευαγγελινός.

Τα τρία φαβορί, o Akylas ξεπέρασε τις 2 εκατομμύρια προβολές

Ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» ξεχωρίζουν ο Akylas, ο Good Job Nicky και ο Zaf, τρεις καλλιτέχνες με έντονη απήχηση στο κοινό. Και οι τρεις διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό μέσα από τους δύο εθνικούς ημιτελικούς του διαγωνισμού, με τις συμμετοχές τους να ξεχωρίζουν από την πρώτη στιγμή.

Ο Akyla θα διαγωνιστεί στον Α΄ ημιτελικό την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου μαζί με άλλους 13 υποψήφιους και ο Good Job Nicky με τον Zaf στον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως το «Ferto» του Akyla έχει ήδη ξεπεράσει τις δύο εκατομμύρια προβολές μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες από την κυκλοφορία του. Έτσι η Ελλάδα εμφανίζεται να προηγείται στο YouTube σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στα τραγούδια της Eurovision 2026.

«Ferto», Akylas

«Αστείο», ZAF

«Dark Side of the Moon», Good job Nicky

Πότε είναι ο διαγωνισμός της Eurovision

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου 2026. Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στις 12 Μαΐου 2026, στο πρώτο μισό της βραδιάς.