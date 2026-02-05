Η Ελλάδα εμφανίζεται να προηγείται στο YouTube σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, στα τραγούδια της Eurovision 2026 που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής, με τον Akyla να ξεπερνά τις δύο εκατομμύρια προβολές στο «Ferto».

Ακολουθούν η Φινλανδία με 1,6 εκατομμύρια προβολές και η Ουκρανία με 1 εκατομμύριο προβολές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Eurovisionfun, το τραγούδι βρίσκεται πρώτο σε προβολές, παρότι ο Akylas δεν έχει ακόμη αναδειχτεί εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό, δείχνοντας ότι έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον και εκτός συνόρων.

Θυμίζουμε ότι ο Akylas θα εμφανιστεί στον Α’ ημιτελικό του «Sing for Greece 2026» την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.