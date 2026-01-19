Τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στο ξεχωριστό show της ΕΡΤ «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, παρουσιάστηκαν στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR», με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, και μπορείτε να τα απολαύσετε στις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ, ERTFLIX και ERT εcho, καθώς και στο YouTube κανάλι της ΕΡΤ.

Τα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και τα υπόλοιπα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε Ημιτελικό, 7 τραγούδια θα προκριθούν στον Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Στον Μεγάλο Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνής και μία ελληνική), χαρίζοντας στον ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Τις τρεις ξεχωριστές βραδιές του show «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Τα τρία shows θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, καθώς και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας.

Ακούστε τα 28 τραγούδια του ελληνικού τελικού

«The other side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Ακύλας

«Parea», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

«AGAPI», RIKKI

«Back in the game», GARVIN

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«mad about it», D3lta

«Αστείο», ZAF

«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire», Stella Kay

«Anatello», TIANORA

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire», BASILICA

«Dark Side of the Moon», Good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers