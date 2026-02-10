Αντίστροφα μετράνε οι θαυμαστές της Eurovision αφού το «Sing for Greece 2026» έρχεται στην ΕΡΤ για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Η αγωνία έχει κορυφωθεί και τα βλέμματα είναι στραμμένα στους υποψηφίους αλλά και στον τρόπο που θα επιλεγεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα.

Οι 28 υποψήφιοι που θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς, την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, διεκδικούν την πρόκριση στον Τελικό, η οποία καθορίζεται αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Στον Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Eurovision 2026: Πώς θα ψηφίσει το κοινό το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting.

Η δυνατότητα που δίνεται για πρώτη φορά

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, όσοι επιθυμούν μπορούν από κινητό να στείλουν SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή τους. Ο κάθε ένας μπορεί να στείλει ως και 10 SMS από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου. Κάθε SMS πέραν των 10 ανά τηλεφωνικό αριθμό, θα χρεώνεται, αλλά δεν θα προσμετράται στην ψηφοφορία.

Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της online ψηφοφορίας είναι διαθέσιμοι εδώ.