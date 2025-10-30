«Ο Γιατρός», η δραματική σειρά του Alpha, που μας έχει καθηλώσει με τις ανθρώπινες ιστορίες του, τα δυνατά συναισθήματα και τις καταλυτικές ερμηνείες, επιστρέφει με νέα συναρπαστικά επεισόδια αύριο στις 22:00 – και κάθε Παρασκευή στις 22:00. Ο Ιωάννης Παπαζήσης, ο παθολόγος Αλέξανδρος Χρηστίδης του νοσοκομείου Μέριμνα, ήταν προσκεκλημένος της Κατερίνας Καινούργιου και της «Super Κατερίνα». «Ο ρόλος που υποδύομαι είχε παράξενο ξεκίνημα… Ο Αλέξανδρος είναι μια πολυδιάστατη προσωπικότητα, ένας γιατρός ο οποίος κρύβει πράγματα, διεκδικεί, δεν είναι τόσο σκοτεινός» λέει ο αγαπημένος πρωταγωνιστής για το ρόλο του.

Αναφερόμενος στη σειρά, υπογράμμισε ότι «είναι μία σειρά κοινωνικά εθιστική. Γι αυτό μου αρέσει… Είναι μια σειρά που αγαπώ, που εκτιμώ, τη θεωρώ σπουδαία… με πολύ ωραίους συνεργάτες, καλούς ηθοποιούς και ωραίους φίλους. Κι ένα σπουδαίο σκηνοθέτη που αγαπώ, τον Ανδρέα Μορφονιό».

Στα καινούργια επεισόδια τα αισθήματα του Αλέξανδρου για τη Σοφία (Βασιλική Τρουφάκου) μπορεί να παραμένουν έντονα, εκείνη όμως του εξομολογείται πως δεν της είναι αδιάφορο ότι ο Ανδρέας (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) ενδέχεται να θυμηθεί τη σχέση τους. Πώς θα εξελιχθεί η σχέση Αλέξανδρου και Σοφίας; «Σε αυτή την επαφή το πρόβλημα είναι η Σοφία. Ο Αλέξανδρος δείχνει ξεκάθαρα ότι τη διεκδικεί, τη θέλει τη Σοφία» εξηγεί ο Ι.Παπαζήσης. «Τα νέα επεισόδια είναι καλύτερα δραματουργικά από τα προηγούμενα. Θα μπλέξουν πολύ τα πράγματα με τον Ανδρέα (Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη), τον Αλέξανδρο που υποδύομαι εγώ και τη Σοφία της Βασιλικής Τρουφάκου. Θα γίνει μεγάλο μπλέξιμο μεταξύ του σήμερα που βρισκόμαστε εμεί και του πώς ξεκίνησαν όλα. Υπάρχει ένα flash back, ένα μπρος πίσω».

Στη σειρά υποδύεται ένα γιατρό παθολόγο.«Όταν μπήκα στη διαδικασία να υποδυθώ ένα γιατρό, άντλησα από δικά μου προσωπικά βιώματα… Αν μου έλεγες ένα πράγμα που έχεις στο μυαλό σου για τους γιατρούς εάν θα τους υποδυθείς είναι ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι , ενώ κουβαλάνε πράγματα μέσα τους, είναι άνθρωποι που βιώνουν πολλές καταστάσεις. Και η ψυχρότητά τους είναι η καθημερινότητά τους , που έχει να κάνει με τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν. Ίσως εγώ βασίστηκα πάνω σε αυτό. Και προσπαθώ να υποδυθώ και το επάγγελμα και τον ήρωα» τονίζει. Μέσα από τη σειρά«έχω μάθει πολλές ορολογίες, πράγματα τα οποία δεν ήξερα. Είναι μαγικό. Υποδύεσαι ένα κόσμο που δεν γνωρίζεις…».

Ο Γιατρός

Μια νέα πραγματικότητα ανατρέπει τα πάντα.

Τώρα οι μνήμες επιστρέφουν.

Και όλα ανατρέπονται!

Η ιστορία ολοκληρώνεται.

«Ο ΓΙΑΤΡΟΣ», η ιστορία του Ανδρέα Βρεττού, του Doc, που επιστρέφει στη ζωή μετά το τραύμα από σφαίρα και την απώλεια μνήμης, συνεχίζεται στον Alpha με νέα συναρπαστικά επεισόδια, νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες, από αύριο, στις 22:00.

Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς ο Ανδρέας έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα πρόκληση. Όντας και πάλι διευθυντής της Παθολογικής κλινικής, προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους που του θέτει η νέα διοικήτρια του νοσοκομείου κάνοντας ό,τι περνά από το χέρι του για να μη θυσιάσει την ποιότητα των υπηρεσιών του τμήματος και τη φροντίδα που παρέχει προς τους ασθενείς. Στο τέλος όμως μιας δύσκολης μέρας στη «Μέριμνα», η αγωνία του για το μέλλον της πτέρυγας θα δώσει τη θέση της στην αγωνία για το δικό του παρελθόν. Πώς θα σταθεί απέναντι σε μια ακόμα πιο δύσκολη πρόκληση; Να αντιμετωπίσει ένα παρελθόν διαφορετικό από αυτό που του είπαν. Θα χρειαστεί να ξεκινήσει ξανά από την αρχή, από το μόνο ουσιαστικό: τη θεραπεία ασθενών ως όχημα για να «θεραπεύσει» τον ίδιο του τον εαυτό.

Ανασυνθέτοντας τις μνήμες

Μια ανάμνηση που έρχεται ξαφνικά και στιγμιαία στο μυαλό του Αντρέα είναι αρκετή για να του δημιουργήσει την ελπίδα ότι η μνήμη του αρχίζει να επιστρέφει. Η ελπίδα αυτή όμως, στην πιθανότητα και μόνο ότι μπορεί να βγει αληθινή, αλλάζει εντελώς τα δεδομένα για τη Σοφία και την ¶ννα. Η Σοφία, έχοντας πιστέψει πια πως ο Ανδρέας δεν υπήρχε περίπτωση να θυμηθεί ποτέ τον έρωτα που έζησαν, προχώρησε τη ζωή της. Τι θα γίνει όμως τώρα, αν ο Ανδρέας ανακαλύψει ξανά την αγάπη που ένιωθε για εκείνη πριν το ατύχημά του και θέλει να είναι και πάλι μαζί; Κι η ¶ννα απ’ τη μεριά της έχει λόγους να φοβάται ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Όσο ξετυλίγεται η ιστορία του παρελθόντος παράλληλα με το παρόν, βλέπουμε ότι η ¶ννα δεν έχει υπάρξει απολύτως ειλικρινής με τον Ανδρέα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα σύμπαν αναμνήσεων ξυπνά. Η μνήμη δυναμική, γεμάτη αντιφάσεις, καθοδηγεί. Αλλά θεραπεύει;

Πόσες φορές μπορείς να ξεκινήσεις τη ζωή σου από την αρχή;

Ο Ανδρέας τώρα έρχεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση που είχε ποτέ: από το παρόν να συνδεθεί με το παρελθόν, ανασυνθέτοντας τη ζωή του και αντιμετωπίζοντας ένα παρελθόν διαφορετικό απ’ αυτό που του έχουν διηγηθεί. Οι συνεχόμενες θεραπείες με τη βοήθεια του Απόστολου, φέρνουν συνεχώς σκηνές από τα χρόνια της αμνησίας στο μυαλό του. Ασύνδετες και σκόρπιες όμως. Σαν ένα παζλ του οποίου τα κομμάτια πρέπει να ενώσει για να φτιάξει την ολοκληρωμένη εικόνα των αναμνήσεών του. Και παρόλο που τα εμπόδια είναι αρκετά, εκείνος, μέσα από την προσωπική του επαφή με τους ασθενείς του και τις ιστορίες τους, βρίσκει πάντα τον τρόπο να ενώνει τα κομμάτια. Θεραπεύει και θεραπεύεται. Είναι όμως πραγματικές μνήμες τα κομμάτια αυτά που έχει στα χέρια του ή το παζλ που δημιουργεί τον απομακρύνει απ’ την αλήθεια;

Συντελεστές

Απόδοση σεναρίου: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Βασιλική Τρουφάκου, Θάλεια Ματίκα, Ιωάννης Παπαζήσης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Αλέξανδρος Κωχ, Εφη Κάντζα, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Βίκυ Βολιώτη, Ακύλλας Καραζήσης, Δανάη Τάγαρη, Σάννυ Χατζηαργύρη, Δανάη Ομορεγκιέ.

*Σε κάθε επεισόδιο συμμετέχουν διαφορετικοί guests.

Εκτέλεση Παραγωγής: Primavisione

Based on a Format Created by Francesco Arlanch and Viola Rispoli”

“Format licensed by Sony Pictures Television”