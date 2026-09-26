Η Πανσέληνος στον Κριό βάζει στο προσκήνιο, για τα ζώδια σήμερα, ζητήματα που έχουν εξελιχθεί σταδιακά τους τελευταίους μήνες, από προσωπικές φιλοδοξίες και σχέσεις μέχρι οικογενειακές υποθέσεις και αποφάσεις που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα. Οι όψεις με τον Ποσειδώνα, τον Ουρανό και τον Πλούτωνα προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο στις εξελίξεις, καθώς τα ζώδια καλούνται να επανεξετάσουν επιλογές, να κλείσουν κύκλους και να αποφασίσουν τι θέλουν να πάρουν μαζί τους στην επόμενη φάση.

Κριός: Η στιγμή να φανεί η δουλειά των τελευταίων μηνών

Για τον Κριό, αυτή η Πανσέληνος λειτουργεί σαν σημείο αναφοράς για στόχους που άρχισαν να παίρνουν μορφή περίπου πριν από έξι μήνες. Όσα προσπάθησες να χτίσεις όλο αυτό το διάστημα μπορεί τώρα να γίνουν πιο εμφανή, ενώ η παρουσία σου αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα στις επαφές και στις σχέσεις σου με τους άλλους.

Οι συνδέσεις της Σελήνης με τον Ποσειδώνα, τον Ουρανό και τον Πλούτωνα ενισχύουν τη δυνατότητα να επηρεάσεις ανθρώπους και καταστάσεις. Δεν χρειάζεται, όμως, να ακολουθήσεις την αναμενόμενη διαδρομή. Μια διαφορετική ιδέα, μια απρόσμενη κίνηση ή ένας τρόπος σκέψης που δεν μοιάζει με των υπολοίπων μπορεί να τραβήξει την προσοχή.

Παράλληλα, η περίοδος προσφέρεται για να αναγνωρίσεις όσους σε στήριξαν στην προσπάθειά σου. Άνθρωποι που συνέβαλαν ουσιαστικά στην πορεία σου αξίζουν να το ακούσουν και να δουν έμπρακτα ότι δεν θεωρείς δεδομένη τη βοήθειά τους.

Ταύρος: Κλείνουν κεφάλαια και χτίζονται νέες βάσεις

Ο Ταύρος περνά σε μια φάση κατά την οποία χρειάζεται να ξαναβρεί τι του δίνει δύναμη και αίσθηση ασφάλειας. Η Πανσέληνος στον Κριό συμπίπτει με το κλείσιμο ορισμένων κεφαλαίων και δημιουργεί την ανάγκη να τακτοποιηθούν πρώτα οι εκκρεμότητες πριν ανοίξει ο επόμενος κύκλος.

Οι αρμονικές όψεις της Σελήνης με τον Ποσειδώνα, τον Πλούτωνα και τον Ουρανό στρέφουν την προσοχή σε πρακτικά ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά σου. Η σταθερότητα δεν χρειάζεται να προκύψει από μεγάλες αλλαγές. Μικρές προσαρμογές στις συνήθειες, στο πρόγραμμα και στη φροντίδα του σώματος μπορούν να δημιουργήσουν διαφορετικές συνθήκες στην καθημερινότητα.

Την ίδια στιγμή, ορισμένα πρόσωπα ή καταστάσεις μπορεί να σε κρατούν συνδεδεμένο με μια περίοδο που έχει ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο της. Η απομάκρυνση από ό,τι σε επαναφέρει διαρκώς στο παρελθόν μπορεί να γίνει απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσεις χωρίς τα ίδια βάρη.

Δίδυμοι: Η θέση σου ανάμεσα στους άλλους αποκτά μεγαλύτερη σημασία

Για τους Διδύμους, η Πανσέληνος στον Κριό ανοίγει ένα διαφορετικό ερώτημα: ποιος είναι ο ρόλος σου μέσα στην κοινότητα και τι αφήνεις πίσω σου μέσα από τον τρόπο που συμμετέχεις σε αυτήν;

Οι όψεις με τον Ποσειδώνα, τον Πλούτωνα και τον Ουρανό ευνοούν μια περισσότερο συλλογική προσέγγιση. Μπορεί κατά διαστήματα να αισθάνεσαι ότι η δική σου προσπάθεια χάνεται μέσα σε ένα πολύ μεγαλύτερο σύνολο, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει αξία. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του θέση και τη δική του διαδρομή.

Αντί να περιμένεις μια μεγάλη απάντηση για το μέλλον, κοίτα τι υπάρχει ήδη γύρω σου. Η βοήθεια σε έναν άνθρωπο της γειτονιάς, ένα καλό παράδειγμα στην καθημερινότητα ή ακόμη και η προσπάθεια να βελτιώσεις τον χώρο στον οποίο ζεις μπορεί να αποδειχθούν ουσιαστικότερα από μια μακρινή αναζήτηση σκοπού. Το ζητούμενο είναι να παραμείνεις παρών σε όσα συμβαίνουν τώρα.

Καρκίνος: Όσα αποφεύγονταν ζητούν πλέον απαντήσεις

Ο Καρκίνος μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με συσσωρευμένη ένταση, καθώς η Πανσέληνος στον Κριό φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα που είχαν μείνει στην άκρη. Πρόσωπα του στενού σου περιβάλλοντος ενδέχεται να σε απογοητεύσουν, ιδιαίτερα αν θεωρείς ότι δεν αξιοποιούν τις δυνατότητές τους.

Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά που χρειάζεται να εξετάσεις. Κάποια από την απογοήτευση που αισθάνεσαι μπορεί να συνδέεται με δικές σου επιλογές ή με προσδοκίες που έχεις δημιουργήσει. Αν αναγνωρίζεις ότι σε μια κατάσταση δεν έκανες όσα θα ήθελες, η ανάληψη της ευθύνης μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για να διορθωθεί η κατάσταση.

Οι υποστηρικτικές όψεις της Σελήνης με τον Ποσειδώνα, τον Πλούτωνα και τον Ουρανό δημιουργούν περιθώριο για λύσεις. Άκουσε το συναίσθημά σου, αλλά μην του παραδώσεις τον έλεγχο της κρίσης σου. Με λίγη απόσταση από την ένταση των ημερών, θα μπορέσεις να δεις πιο καθαρά τι πραγματικά συνέβη και ποιο κομμάτι της κατάστασης μπορείς να επηρεάσεις.

Λέων: Οι απαντήσεις μπορεί να έρθουν από εκεί που δεν τις περιμένεις

Ο Λέων έχει μπροστά του μια περίοδο που ευνοεί το άνοιγμα σε νέες εμπειρίες και διαφορετικούς τρόπους σκέψης. Η Πανσέληνος στον Κριό μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για να διευρύνεις τον ορίζοντά σου και να αναζητήσεις απαντήσεις πέρα από όσα γνωρίζεις ήδη.

Οι επαφές της Σελήνης με τον Ποσειδώνα, τον Πλούτωνα και τον Ουρανό ενισχύουν την ανάγκη για πνευματική αναζήτηση. Αν έχεις μια προσωπική πίστη ή έναν τρόπο με τον οποίο συνδέεσαι με κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου, μπορείς να του δώσεις περισσότερο χώρο. Τα σημάδια που παρατηρείς στην καθημερινότητα μπορεί να αποκτήσουν διαφορετική σημασία όταν τα εξετάζεις με μεγαλύτερη προσοχή.

Εάν το τελευταίο διάστημα έχεις απομακρυνθεί από τη διαίσθησή σου, είναι μια καλή στιγμή να την επαναφέρεις στην καθημερινότητά σου. Νέες γνώσεις, συζητήσεις με ανθρώπους που μοιράζονται παρόμοιες αναζητήσεις ή μια ομάδα πνευματικής ανάπτυξης μπορούν να ανοίξουν έναν δρόμο που είχες αφήσει προσωρινά στην άκρη.

Παρθένος: Θέλεις καθαρές απαντήσεις και δεν φοβάσαι πλέον να τις ζητήσεις

Η ανάγκη για ξεκάθαρες απαντήσεις γίνεται εντονότερη για την Παρθένο, καθώς η Πανσέληνος στον Κριό φωτίζει τον όγδοο ηλιακό της οίκο. Πρόσωπα που μέχρι τώρα άφηναν ερωτήματα αναπάντητα μπορεί να κληθούν να εξηγήσουν τη στάση τους.

Ίσως μέχρι σήμερα να απέφευγες μια τέτοια συζήτηση επειδή φοβόσουν την απάντηση. Τώρα, όμως, η ανάγκη να γνωρίζεις πού ακριβώς στέκεσαι γίνεται ισχυρότερη από την επιθυμία να διατηρηθεί μια αβέβαιη ισορροπία.

Ο Ποσειδώνας, ο Πλούτωνας και ο Ουρανός δημιουργούν υποστηρικτικές συνθήκες ώστε να διαχειριστείς και μια απάντηση που δεν θα είναι αυτή που περίμενες. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να γνωρίζεις ποια κατεύθυνση σε εξυπηρετεί πραγματικά. Μια εξέλιξη που σήμερα μοιάζει με απογοήτευση μπορεί να αποδειχθεί η αφετηρία για μια διαφορετική επιλογή.

Ζυγός: Επιστροφές προσώπων και χώρος για συναίσθημα

Για τον Ζυγό, η Πανσέληνος στον Κριό ενεργοποιεί έντονα το πεδίο των σχέσεων. Η φροντίδα, η καλοσύνη και η συναισθηματική παρουσία που έχεις προσφέρει στους άλλους μπορούν να επιστρέψουν με διαφορετικές μορφές.

Οι όψεις με τον Ποσειδώνα, τον Ουρανό και τον Πλούτωνα διευρύνουν τον κύκλο των επαφών σου και μπορεί να φέρουν ξανά κοντά ανθρώπους που είχαν απομακρυνθεί. Κάποιος που βρίσκεται μακριά ή με τον οποίο έχει χαθεί η επικοινωνία ενδέχεται να κάνει ξανά την εμφάνισή του.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε παλιά σχέση χρειάζεται να επανέλθει στη ζωή σου. Η επιλογή των ανθρώπων που κρατάς κοντά σου παραμένει σημαντική. Αναζήτησε επαφές που αφήνουν χώρο στη φροντίδα και στην αμοιβαιότητα και απέφυγε σχέσεις στις οποίες η επικοινωνία μετατρέπεται διαρκώς σε ανταγωνισμό.

Παράλληλα, η ημέρα αφήνει περισσότερο χώρο στον έρωτα. Μην αφήσεις τις πρακτικές υποχρεώσεις να καταλάβουν όλο τον χρόνο σου και επίτρεψε στον εαυτό σου να εκφράσει πιο ανοιχτά το συναίσθημά του.

Σκορπιός: Πολλές υποχρεώσεις, αλλά και ένα μήνυμα για τον τρόπο ζωής

Ο Σκορπιός μπορεί να δει το πρόγραμμα του Σαββάτου να γεμίζει πολύ περισσότερο απ’ όσο υπολόγιζε. Η Πανσέληνος στον Κριό ενεργοποιεί ζητήματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια και πρακτικές εκκρεμότητες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να διαθέσεις περισσότερο χρόνο σε υποχρεώσεις.

Οι επιρροές του Ποσειδώνα, του Πλούτωνα και του Ουρανού σε κάνουν να αναρωτηθείς αν η κούραση που αισθάνεσαι προέρχεται μόνο από τις απαιτήσεις της ημέρας ή αν έχει συσσωρευτεί εδώ και καιρό. Η απάντηση μπορεί να βρίσκεται σε συνήθειες που έχουν διαμορφωθεί σταδιακά και επηρεάζουν την ενέργεια και την ευεξία σου.

Η περίοδος προσφέρεται για να επανεξετάσεις το πρόγραμμα φροντίδας του εαυτού σου και να δεις τι χρειάζεται αλλαγή. Ταυτόχρονα, εξέτασε αν έχεις φορτωθεί ευθύνες που κανονικά θα μπορούσαν να μοιράζονται και άλλοι. Το να κάνεις ένα βήμα πίσω δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπεις τους ανθρώπους σου. Μπορεί απλώς να σημαίνει ότι τους αφήνεις να αναλάβουν το δικό τους μέρος.

Τοξότης: Περισσότερα βλέμματα πάνω σου απ’ όσα αντιλαμβάνεσαι

Ο Τοξότης δύσκολα θα περάσει απαρατήρητος αυτές τις ημέρες. Η Πανσέληνος στον Κριό, σε συνδυασμό με τον Ποσειδώνα, τον Πλούτωνα και τον Ουρανό, αυξάνει την εξωστρέφεια και την προσοχή που δέχεσαι.

Μπορεί να αντιλαμβάνεσαι κάποια από τα βλέμματα γύρω σου, όμως υπάρχουν πιθανότατα περισσότεροι άνθρωποι που σε παρακολουθούν διακριτικά χωρίς να το γνωρίζεις. Το σημαντικό είναι να μην αλλάξεις συμπεριφορά για να ανταποκριθείς σε προσδοκίες που δεν είναι δικές σου.

Όσο περισσότερο εμφανίζεσαι όπως πραγματικά είσαι, τόσο ευκολότερο γίνεται να ξεχωρίσεις ποιοι άνθρωποι και ποιες ευκαιρίες έχουν πραγματικά θέση στη ζωή σου. Παράλληλα, μην απορρίψεις κάποιον μόνο και μόνο επειδή αρχικά δεν μοιάζει με το πρότυπο ανθρώπου που θα επέλεγες να γνωρίσεις. Μια απρόσμενη γνωριμία μπορεί να αλλάξει την εικόνα που είχες σχηματίσει.

Αιγόκερως: Ένα συναισθηματικό κεφάλαιο ζητά οριστικό ξεκαθάρισμα

Για τον Αιγόκερω, η Πανσέληνος στον Κριό φωτίζει τον τέταρτο ηλιακό οίκο και φέρνει ζητήματα σπιτιού, οικογένειας και συναισθηματικών δεσμών σε πρώτο πλάνο. Παλιές στενοχώριες ή εντάσεις που παραμένουν άλυτες δεν μπορούν εύκολα να συνεχίσουν να επηρεάζουν την καθημερινότητά σου με τον ίδιο τρόπο.

Η λύση δεν βρίσκεται απαραίτητα σε μια εξωτερική παρέμβαση. Χρειάζεται πρώτα να ξεκαθαρίσεις τι μπορείς να επεξεργαστείς μόνος σου και για ποια ζητήματα χρειάζεσαι μια ειλικρινή συζήτηση με κάποιο άλλο πρόσωπο. Δεν είναι όλες οι απαντήσεις διαθέσιμες από τους άλλους, ούτε μπορούν όλοι να προσφέρουν το κλείσιμο που περιμένεις.

Οι όψεις της Σελήνης με τον Ποσειδώνα, τον Πλούτωνα και τον Ουρανό ευνοούν μια διαφορετική αντιμετώπιση παλιών μοτίβων. Νέες συνήθειες, πιο σταθερά όρια και μια πιο υγιής καθημερινή δομή μπορούν να σε βοηθήσουν να μην επιστρέφεις ξανά στα ίδια προβλήματα.

Υδροχόος: Όσα ευχήθηκες την άνοιξη αρχίζουν να αποκτούν μορφή

Ο Υδροχόος μπορεί να παρατηρήσει τώρα σημάδια ότι κάποιες επιθυμίες που διατύπωσε την άνοιξη δεν έμειναν απλώς στη σφαίρα της σκέψης. Η Πανσέληνος στον Κριό φέρνει ενδείξεις αλλαγής και σε καλεί να δεις με καθαρό μάτι πόσο έχει μετακινηθεί η ζωή σου μέσα στους τελευταίους μήνες.

Οι συνδέσεις με τον Ποσειδώνα, τον Πλούτωνα και τον Ουρανό ενισχύουν την ανάγκη για προετοιμασία. Μάζεψε πληροφορίες, καλλιέργησε δεξιότητες και προσπάθησε να καταλάβεις καλύτερα το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθείς το επόμενο διάστημα. Η γνώση που αποκτάς τώρα μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη όταν χρειαστεί να πάρεις αποφάσεις.

Ακόμη κι αν δεν βλέπεις αμέσως το αποτέλεσμα της προσπάθειάς σου, η αλλαγή μπορεί να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Αν αισθάνεσαι ότι η σημερινή πορεία δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλεις, ίσως χρειάζεται να εξετάσεις μια διαφορετική κατεύθυνση. Η επαφή με την πνευματική σου πλευρά μπορεί επίσης να σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις πραγματικά να υπηρετήσεις.

Ιχθύες: Το επόμενο βήμα απαιτεί καθαρές δεσμεύσεις

Για τους Ιχθύες, η Πανσέληνος στον Κριό φέρνει ένα νέο σύνολο δεδομένων και αυξάνει την ανάγκη να πάρεις θέση απέναντι σε όσα έρχονται. Οι όψεις με τον Ποσειδώνα, τον Πλούτωνα και τον Ουρανό συνδέονται με αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική σου ζωή.

Το μέλλον δεν μπορεί να παραμένει επ’ αόριστον μια αόριστη προοπτική. Θα χρειαστεί να αποφασίσεις ποιες δεσμεύσεις είσαι πραγματικά πρόθυμος να αναλάβεις και ποιες όχι. Παράλληλα, είναι σημαντικό να υπολογίσεις ότι οι επιλογές σου δεν αφορούν μόνο εσένα, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν σχέσεις ή συνεργασίες που επηρεάζονται άμεσα.

Αν δεν είσαι βέβαιος ότι θέλεις να συνεχίσεις μια σχέση ή μια επαγγελματική συνεργασία, η ειλικρίνεια απέναντι στους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτήν γίνεται απαραίτητη. Αντίστοιχα, όταν δεν έχεις αποφασίσει ακόμη ποια κατεύθυνση θέλεις να ακολουθήσεις, απόφυγε να αφήσεις τα πράγματα να αποφασίσουν αποκλειστικά για λογαριασμό σου. Αναζήτησε καθοδήγηση, συγκέντρωσε τα δεδομένα που χρειάζεσαι και στη συνέχεια επίλεξε τον δρόμο που μπορείς πραγματικά να υποστηρίξεις.