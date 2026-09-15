Εκπρόσωποι της κινηματογραφικής και μουσικής βιομηχανίας αποδίδουν φόρο τιμής στον εμβληματικό Αμερικανό ενδυματολόγο Μπομπ Μάκι, ο οποίος απεβίωσε χθες, 14 Σεπτεμβρίου από πνευμονία, σε ηλικία 87 ετών.

Οι στενότερες φίλες και συνεργάτιδες του, θρυλικές μορφές του παλιού Χόλιγουντ, αλλά και σύγχρονες μούσες του, τίμησαν το ταλέντο του και τη διαρκή επιρροή που άσκησε στην ποπ κουλτούρα και τη μόδα, σύμφωνα με δημοσίευμα του People.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Λάίζα Μινέλι ανέφερε πώς ο Μπομπ Μάκι επιμελούνταν τα κοστούμια της για την εκπομπή της αείμνηστης μητέρας της, *The Judy Garland Show*. Σε αποκλειστική της δήλωση στο People επισημαίνει: «Ο Μπομπ άρχισε να σχεδιάζει τα κοστούμια μου για τη σειρά της μητέρας μου στο CBS. Αργότερα, έντυσε εμένα και την αγαπημένη μου Γκόλντι Χόουν για το τηλεοπτικό μας αφιέρωμα [Goldie and Liza Together, 1980]. Μάλιστα, με συγχώρεσε που του ανέθεσα να δημιουργήσει το νυφικό μου για τον τελευταίο μου γάμο με… πώς τον έλεγαν;» σημειώνει αστειευόμενη, αναφερόμενη στη σχέση της με τον Ντέιβιντ Γκεστ.

Hollywood Icons Liza Minnelli, Ann-Margret and More Honor ‘Enormous Talent’ Bob Mackie After His Death https://t.co/oGtNfffquQ — People (@people) September 14, 2026

«Όλο το τεράστιο ταλέντο, όλη εκείνη η λάμψη και η φαντασία, κι όμως υπήρχε πάντα χώρος για κάποιον που αγαπούσε» αναφέρει η τραγουδίστρια και ηθοποιός Σερ.

«Με γνώριζε από τότε που ήμουν νέα. Επιμελήθηκε την εμφάνισή μου σε διάφορες φάσεις της ζωής μου. Με έκανε να γελάω. Και παρέμεινε φίλος μου. Το να βλέπεις έναν ακόμη άνθρωπο να φεύγει για την άλλη ζωή… αυτό είναι το πιο σκληρό στο να ζεις τόσο πολύ. Θα μου λείψεις, Μπομπ. Αλλά ο Παράδεισος μόλις απέκτησε ένα κορυφαίο τμήμα ενδυματολογίας», επισημαίνει.

Ο Έλτον Τζον, ο οποίος συνεργάστηκε στενά με τον Μάκι και φόρεσε τη θρυλική εκδοχή της στολής των Dodgers -καλυμμένη με κρυστάλλους- που είχε σχεδιάσει ο ίδιος για τις ιστορικές του συναυλίες στο στάδιο Dodgers το 1975, σε ανάρητσή του στο Instagram έγραψε: «Λυπάμαι βαθύτατα για την είδηση του θανάτου του @bobmackie».

Ο Έλτον Τζον συνόδευσε το κείμενο με μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζεται να φορά μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες δημιουργίες του Μάκι. «Κάθε φορά που φορούσα κάτι που είχε δημιουργήσει ο Μπομπ ένιωθα πολύ, πολύ ξεχωριστός. Οι δημιουργίες του ήταν έργα τέχνης και θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους πιο θρυλικούς σχεδιαστές που πέρασαν ποτέ από το Χόλιγουντ. Ο Μπομπ διέθετε εξαιρετικό όραμα και η ποιότητα της κατασκευής ήταν απίστευτη. Δεν νομίζω να φόρεσα ποτέ ρούχο του Μπομπ Μάκι και να έπεσε κάτι από πάνω του – πούλια, στρας. Τα ρούχα του ήταν φτιαγμένα με υπέροχο τρόπο. Αγαπούσε τη λάμψη όσο κι εγώ, αλλά πάνω απ’ όλα, μοιραζόμασταν την ίδια αίσθηση του χιούμορ και περνούσαμε υπέροχα μαζί» σημείωσε.

Η Μπρουκ Σιλντς, η οποία συνεργάστηκε με τον Μάκι στην ταινία «Brenda Starr» του 1989 έγραψε στον λογαριασμό της στο Instagram: «Η απόλυτη ιδιοφυΐα και το ταλέντο του Μπομπ Μάκι θα μείνουν αξέχαστα για γενιές. Είμαι τόσο ευγνώμων που φόρεσα τις δημιουργίες του σε πολλές περιστάσεις, και ιδιαίτερα στην ταινία Brenda Starr, για την οποία εκείνος σχεδίασε τα κοστούμια μου. Σε ευχαριστώ για όλη την ομορφιά που χάρισες στον κόσμο, @bobmackie».

Ο άνθρωπος πίσω από τα θρυλικά looks της Σερ, της Μέριλιν Μονρόε και της Νταϊάνα Ρος

Ο Ρόμπερτ Γκόρντον Μάκι γεννήθηκε στο Μοντερέι Παρκ της Καλιφόρνια το 1939. Ο σχεδιαστής άρχισε να συνεργάζεται με τη Σερ για την εκπομπή *The Sonny and Cher Show* τη δεκαετία του 1960 και παρέμεινε συνεργάτης της για δεκαετίες. Η Σερ έχει αναγνωρίσει τη συμβολή του στην καριέρα της, δηλώνοντας ότι χωρίς τον Μάικ «θα ήμουν ένα παγώνι χωρίς φτερά».

Ο Μάκι ως βοηθός του σχεδιαστή Ζαν Λουί, είχε σχεδιάσει το φόρεμα που φορούσε η Μέριλιν Μονρόε όταν τραγούδησε το «Happy Birthday» στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζον Φ. Κένεντι το 1962. Η Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε το αυθεντικό φόρεμα στο Met Gala του 2022 – προκαλώντας την αποδοκιμασία μεγάλου μέρους του κόσμου της μόδας, που θεωρούσε ότι το ένδυμα έπρεπε να διατηρηθεί ανέπαφο. Ο Μπομπ Μάκι ήταν ένας από εκείνους που εξέφρασαν την αντίθεσή τους.

Το 1963, άρχισε να εργάζεται για την εκπομπή *The Judy Garland Show*, όπου γνώρισε τον συνεργάτη και σύντροφό του, Ρέι Αγκαγιάν Ακολούθησε η συνεργασία με το συγκρότημα The Supremes και στη συνέχεια με τη Νταϊάνα Ρος. Οι δύο ενδυματολόγοι προτάθηκαν για Όσκαρ για τα κοστούμια που φορούσε η Ρος στην ταινία του 1973 *Lady Sings the Blues*, η οποία βασιζόταν στη ζωή της Μπίλι Χάλιντεϊ.

Ο Μάκι σχεδίαζε ακόμα μέχρι πρόσφατα – η Σαμπρίνα Κάρπεντερ φόρεσε μία από τις δημιουργίες του στην περσινή τελετή απονομής των MTV Video Music Awards.

Σχεδίασε επίσης το φόρεμα που φορούσε η Μάιλι Σάιρους κατά την εμφάνισή της στα βραβεία Grammy του 2024. Εκείνη τη χρονιά κέρδισε Grammy για το τραγούδι-ύμνο για τον χωρισμό, «Flowers».

Ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας, γνωστός ως ο «Σουλτάνος της Παγιέτας» για τις λαμπερές δημιουργίες του, κέρδισε ένα βραβείο Tony και εννέα βραβεία Emmy, ενώ έλαβε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ κατά τη διάρκεια της καριέρας του, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.