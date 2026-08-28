Η Μέτε-Μάριτ ήταν 25 ετών, ανύπαντρη μητέρα και κοινή θνητή, όταν το 1999 γνώρισε τον τότε πρίγκιπα διάδοχο Χάακον στο Quart Festival, το μεγαλύτερο και πιο δημοφιλές μουσικό φεστιβάλ της Νορβηγίας, στη γενέτειρά της, το Κρίστιανσαντ.

Απλώς την κοίταξα. Ήταν σαν ένα φως, ανέφερε στην αυτοβιογραφία του ο Χάακον, ο οποίος σήμερα έγινε βασιλιάς μετά τον θάνατο του πατέρα του, του Χάραλντ.

Οι δυό τους κατάφεραν να βγαίνουν στα κρυφά για μερικούς μήνες μέχρι που διέρρευσε η είδηση.

«Αυτό που συνέβη ανάμεσα σ’ εμένα και τον Χάακον συνέβη μεταξύ δύο φυσιολογικών ανθρώπων», δήλωσε η Μέτε-Μάριτ στους δημοσιογράφους, αντικρούοντας τις πρώτες προσπάθειες να την παρουσιάσουν ως μια σύγχρονη Σταχτοπούτα.

Τα μέσα ενημέρωσης αναζήτησαν επίσης πιο αρνητικές πλευρές, πιέζοντάς την να δώσει λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής της όταν ήταν μέλος της house μουσικής σκηνής της Νορβηγίας και αμφισβητώντας την ορθότητα του να εισέλθει κάποιος με αυτό το υπόβαθρο στη βασιλική οικογένεια.

Ο Χάακον και ο πατέρας του, ο βασιλιάς Χάραλντ, ο οποίος είχε επίσης παντρευτεί μια κοινή θνητή, στάθηκαν στο πλευρό της.

Αλλά αυτή ήταν μόνο η πρώτη σε μια σειρά από βαθιά οδυνηρές συγκρούσεις μεταξύ της ιδιωτικής και της δημόσιας ζωής της.

«Ακόμα κουβαλάω την ταλαιπωρία από εκείνη τη χρονιά. Το να νιώθω κυνηγημένη είναι ένα συντριπτικό συναίσθημα», αναφέρει η ίδια στο βιβλίο του Χάακον.

«Σας το ορκίζομαι, δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό στο να ξεπλένεις τις αμαρτίες σου σε κοινή θέα. Είναι τρομερό».

Η νέα βασίλισσα της Νορβηγίας γεννήθηκε ως Μέτε-Μάριτ Τιέσεμ Χόιμπι, στο Κρίστιανσαντ στις 19 Αυγούστου 1973, από πατέρα δημοσιογράφο και μητέρα τραπεζική υπάλληλο. Το ζευγάρι χώρισε όταν εκείνη ήταν παιδί και η Μέτε-Μάριτ έζησε με τη μητέρα της και τα αδέλφια της.

Αναφορικά με την περίοδο που ζούσε μια ζωή με ξέφρενα πάρτι, η Μέτε-Μάριτ δήλωσε στους δημοσιογράφους το 2001: «Εκείνη την εποχή, ήταν σημαντικό για μένα να ζω ενάντια σε αυτό που ήταν αποδεκτό. Αυτό με οδήγησε επίσης στο να ζήσω αρκετά ξέφρενα».

«Βρισκόμουν σε ένα περιβάλλον όπου τα πράγματα δοκιμάζονταν και ξεπερνούσαμε τα όρια», πρόσθεσε.

Παντρεύτηκε τον πρίγκιπά της εκείνη τη χρονιά και αρχικά δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στον ρόλο της. Αλλά «με τον καιρό ένιωσε άνετα στον ρόλο αυτό και έγινε περισσότερο ο εαυτός της», σχολίασε στο Reuters ο Τροντ Νόρεν Ίζακσεν, ιστορικός και συγγραφέας αρκετών βιβλίων για τη νορβηγική μοναρχία.

Τα δυνατά της σημεία είναι η «μεγάλη της θέρμη» και η ικανότητά της να συνδέεται με τους ανθρώπους, πρόσθεσε.

Έγινε απλώς Μέτε-Μάριτ καθώς η βασιλική οικογένεια δεν χρησιμοποιεί επώνυμα.

Μεταξύ 2000 και 2002, σπούδασε Ηθική στο πανεπιστήμιο του Όσλο και το 2003 παρακολούθησε μαθήματα στη Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Λονδίνου, με έμφαση στη διεθνή ανάπτυξη, τον HIV/AIDS και τα ζητήματα προσφύγων.

Εγκλιματίστηκε στη ζωή μιας βασιλικής συζύγου: ενεργώντας ως προστάτιδα σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις, μεγαλώνοντας τα παιδιά της — τον πρωτότοκο γιο της, Μάριους Μποργκ Χόϊμπι, και τα παιδιά που απέκτησε με τον Χαάκον, την Ίνγκριντ Αλεξάντρα και τον Σβέρε Μάγκνους.

Δύο δεκαετίες μετά τον γάμο της, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των μέσων ενημέρωσης όταν τα ιδιωτικά email μεταξύ της ίδιας και του Αμερικανού χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν, που είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα, δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2026

Η αλληλογραφία συνεχίστηκε και μετά την καταδίκη του τον Ιανουάριο του 2026.

Αργότερα ζήτησε συγγνώμη από τη βασιλική οικογένεια, η οποία υπέστη και εκείνη πλήγμα από το σκάνδαλο. Περίπου 60% των Νορβηγών δήλωσαν ότι υποστηρίζουν τη μοναρχία σε δημοσκόπηση τον Φεβρουάριο του 2026, από 70% τον Ιανουάριο.

Συνολικά, το 47,6% απάντησε ότι η Μέτε-Μάριτ δεν θα έπρεπε να γίνει βασίλισσα σε μια άλλη δημοσκόπηση για τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα TV2.

Επτά εβδομάδες μετά την είδηση, η Μέτε-Μάριτ δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK ότι εύχεται να μην είχε γνωρίσει ποτέ τον Έπστιν. «Με χειραγώγησαν και με εξαπάτησαν», είπε σε μια συνέντευξη, με δάκρυα στα μάτια.

Το σκάνδαλο Έπστιν είδε το φως της δημοσιότητας την ώρα που ο 29χρονος γιος της Μάριους δικαζόταν για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία. Αρνήθηκε αυτές τις κατηγορίες, αλλά παραδέχτηκε κάποια ελαφρότερα αδικήματα.

Τον Ιούνιο κρίθηκε ένοχος για δύο από τις τέσσερις κατηγορίες βιασμού και για μία κατηγορία ενδοοικογενειακής βίας και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση. Τόσο ο ίδιος όσο και η εισαγγελία άσκησαν έφεση κατά της ποινής.

Εκείνη δεν έκανε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη δίκη, αφήνοντας τον σύζυγό της να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

Επιπλέον, η Μέτε-Μάριτ αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας που την ανάγκασαν να μειώσει τον φόρτο εργασίας της.

Πάσχει από χρόνια πνευμονική ίνωση, μια ανίατη ασθένεια που δυσκολεύει την αναπνοή της και την αφήνει εξαντλημένη.

Δύο ημέρες μετά την καταδίκη του Mάριους, το παλάτι ανακοίνωσε ότι η Μέτε-Μάριτ είχε υποβληθεί σε επιτυχημένη μεταμόσχευση πνεύμονα, χωρίς να διευκρινίσει πότε πραγματοποιήθηκε η επέμβαση.

Ύστερα από αρκετές εβδομάδες ανάρρωσης στο νοσοκομείο, επέστρεψε σπίτι και γιόρτασε την ασημένια επέτειο του γάμου της με τον Χαάκον τον Αύγουστο.