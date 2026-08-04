Η Αμαλία Κωστοπούλου διασκέδαζε με τους 350 προσκεκλημένους της μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο πάρτι που ακολούθησε τη γαμήλια τελετή της στη Μεσσηνία, όπως αποκαλύπτουν οι νέες φωτογραφίες που ανάρτησε στο διαδίκτυο.

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού, μετά την ανταλλαγή όρκων με τον Τζέικ Μέντγουελ στο παραθαλάσσιο τοπίο, αφαίρεσε το νυφικό της και επέλεξε ένα δεύτερο λευκό φόρεμα για τη δεξίωση.

Το δεύτερο φόρεμα και η ανάρτηση

Στο φωτογραφικό υλικό από το βραδινό γεγονός, η Αμαλία Κωστοπούλου καταγράφεται στην πίστα ανάμεσα σε συγγενείς και φίλους που ταξίδεψαν από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την εκδήλωση των τελών Μαΐου.

Συνοδεύοντας τις στιγμές που μοιράστηκε με το κοινό της στην πλατφόρμα, η ίδια σημείωσε: «Χορεύαμε μέχρι να ανατείλει ο ήλιος».