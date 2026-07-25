Ο Γιώργος Λιβάνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» και παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην Αθηναΐδα Νέγκα.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, για την αγάπη και τη λατρεία που έχει για τον Στέλιο Καζαντζίδη.

«Ο Στέλιος Καζαντζίδης κυλάει μέσα μου! Τον άκουγα από πάρα πολύ μικρός. Δεν το θεωρώ λίγο αυτό που θα σου πω, αλλά εγώ έχω τον πατέρα μου και τον Στέλιο! Τόσο πολύ! Θυμάμαι να ακούω Στέλιο Καζαντζίδη από μωρό», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιβάνης.

Ο Γιώργος Λιβάνης ανέφερε επίσης: «Δεν είμαι από πλούσια οικογένεια. Ο μπαμπάς μου είναι οδηγός και η μαμά μου βοηθός συμβολαιογράφου. Δεν μεγάλωσα φτωχός, μεγάλωσα να παλεύουν οι γονείς μου κάθε μήνα να βγάλουμε τα έξοδα. Ακόμα κι εγώ όταν μεγάλωσα και άρχισα να δουλεύω, βοηθούσα, και ακόμα βοηθάω».