Η Μαίρη Λίντα είχε αποκαλύψει τις άγνωστες λεπτομέρειες της πολύτεκνης οικογένειάς της, σημειώνοντας τη μεγάλη διαφορά ηλικίας με τα αδέρφια της αλλά και τις δύσκολες στιγμές που βίωσαν.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Λοιπόν» το 2012, η ερμηνεύτρια είχε περιγράψει την οικογενειακή της κατάσταση, εξηγώντας τις απώλειες που σημάδεψαν τα πρώτα χρόνια της ζωής της.

«Πρέπει να είμαι κοντά στην αδερφή μου αυτές τις ώρες, γιατί θέλω να τη χορτάσω, δεν είναι καλά. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις ως αδερφές, δεύτερη μάνα για το παιδί μου, αλλά και για ‘μένα υπήρξε μάνα. Έχουμε αρκετή διαφορά ηλικίας.

Στην οικογένεια ήμασταν 17 παιδιά, αλλά εγώ γνώρισα λίγα. Τα περισσότερα είχαν πεθάνει. Ήμασταν παιδιά με κατανόηση, που αγαπούσαμε την οικογένεια. Είναι η τελευταία μου αδερφή και έχω πάρει βαριά το θέμα! Θα ήθελα να ζούσε, αλλά είναι 90 ετών πια. Μας προετοίμασαν ότι δεν είναι πολύ καλά. Έχουμε στενοχωρηθεί πολύ και εγώ και η κόρη μου» ανέφερε η Μαίρη Λίντα.

Ένα χρόνο νωρίτερα, το 2011, σε τηλεοπτική της συνάντηση με τον Πέτρο Κωστόπουλο, η Μαίρη Λίντα είχε αναφερθεί στο ίδιο θέμα με πιο ανάλαφρη διάθεση, περιγράφοντας τη σειρά γέννησής της.

Όταν ρωτήθηκε για τον αριθμό των παιδιών, η ίδια σχολίασε γελώντας: «Έλα να σου πω, η μητέρα μου έκανε 17!».

Η ίδια επιβεβαίωσε τη θέση της στην οικογένεια, λέγοντας: «Τελευταία. Το υστεροπούλι».

Σχετικά με τη μεταχείριση που δεχόταν από την οικογένεια και τα συναισθήματα των υπολοίπων, η Μαίρη Λίντα κατέληξε: «Όχι, ζήλευαν τα άλλα τα παιδιά, γιατί πάντα το υστεροπούλι το ζηλεύουνε. Έχει όλη την αγάπη…».