Η Μαίρη Λίντα άφησε την τελευταία της πνοή στις 5:00 το πρωί της Τετάρτης σε ηλικία 90 ετών, με τις λεπτομέρειες για την τελετή του αποχαιρετισμού να γίνονται γνωστές λίγες ώρες αργότερα. Η κατάσταση της υγείας της είχε παρουσιάσει επιδείνωση τους τελευταίους μήνες.

Το αίτημα για την εξόδιο ακολουθία και η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο

Η ερμηνεύτρια είχε εκφράσει συγκεκριμένη παράκληση για το σημείο όπου θα τελεστεί το θρησκευτικό μέρος της τελετής. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί, την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, ο οποίος βρίσκεται εντός του χώρου του Γηροκομείου Αθηνών, εκεί όπου διέμενε κατά την τελευταία περίοδο της ζωής της ενώ η ταφή της θα γίνει στο Α νεκροταφείο Αθηνών.

Η διαδρομή, οι μεγάλοι σταθμοί και η παρακαταθήκη της στο λαϊκό τραγούδι

Γεννημένη το 1935 με το όνομα Μαρία Δημητροπούλου, η Μαίρη Λίντα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία την πορεία της στο τραγούδι. Η μεγάλη καμπή στην καριέρα της ήρθε όταν γνώρισε και παντρεύτηκε τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά δίδυμα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Ο Χιώτης καθιέρωσε το τετράχορδο μπουζούκι και μαζί παρουσίασαν έναν ανανεωμένο ήχο που συνδύαζε το λαϊκό στοιχείο με δυτικές και λάτιν επιρροές. Η Μαίρη Λίντα ερμήνευσε δεκάδες τραγούδια που έμειναν διαχρονικά, ενώ συνεργάστηκε και με κορυφαίους δημιουργούς, ανάμεσά τους ο Μίκης Θεοδωράκης.

Το καλλιτεχνικό δίδυμο πραγματοποίησε εμφανίσεις στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, γνωρίζοντας μεγάλη απήχηση και πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Μετά τον χωρισμό της από τον Χιώτη συνέχισε τη δική της πορεία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις, ενώ μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της παρέμενε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.