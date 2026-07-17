Μία από τις πιο ξεχωριστές και ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου μετά τη γέννηση της κόρης της.

Η παρουσιάστρια βρίσκεται στην Πάρο μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και το παιδί τους, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους στο νησί.

Το βράδυ της Πέμπτης 16 Ιουλίου, η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μία προσωπική ανάρτηση στο Instagram, περιγράφοντας πόσο πολύ άλλαξε η ζωή της μέσα σε διάστημα ενός έτους.

«Μέσα σε έναν χρόνο άλλαξαν όλα»

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η παρουσιάστρια ποζάρει ξαπλωμένη, έχοντας τοποθετήσει μία μάσκα ομορφιάς στο πρόσωπό της, ενώ δίπλα της κοιμόταν η κόρη της.

Συνοδεύοντας τη selfie με ένα τρυφερό μήνυμα, έγραψε:

«10 το βράδυ. Στο νησί. Ξαπλωμένη δίπλα στην μπεμπούλα μου. Αν μου έλεγαν πριν από έναν χρόνο ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι, ίσως να μην το φανταζόμουν καν».

Η Κατερίνα Καινούργιου σημείωσε ότι μέσα στους τελευταίους μήνες όλα στη ζωή της έχουν αλλάξει, εκφράζοντας την ευτυχία και την πληρότητα που αισθάνεται μετά τον ερχομό της κόρης της.

«Κι όμως, μέσα σε έναν χρόνο άλλαξαν όλα και δεν θυμάμαι να έχω νιώσει ποτέ πιο ευτυχισμένη. Πιο πλήρης», ανέφερε.

Η παρουσιάστρια ολοκλήρωσε την ανάρτησή της με μία ιδιαίτερα συγκινητική φράση:

«Μερικές φορές η ευτυχία δεν κάνει θόρυβο. Απλώς κοιμάται δίπλα σου».