Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου σε συναυλία του τράπερ Trannos στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν ο ίδιος δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο από αντικείμενο που εκτοξεύθηκε από το κοινό, την ώρα που βρισκόταν πάνω στη σκηνή.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα, με τον καλλιτέχνη να σταματά αμέσως το πρόγραμμά του μετά το χτύπημα. Από τη σύγκρουση έπεσαν τα γυαλιά που φορούσε, τα οποία φαίνεται πως λειτούργησαν προστατευτικά, αποτρέποντας σοβαρότερο τραυματισμό στο μάτι.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι ακριβώς ήταν το αντικείμενο που εκτοξεύθηκε. Κάποιοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για μπουκάλι, άλλοι για πέτρα, ενώ υπάρχουν και αναφορές για ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Εμφανώς εκνευρισμένος, ο Trannos ζήτησε να εντοπιστεί ο δράστης, απευθυνόμενος τόσο στο κοινό όσο και στους ανθρώπους της ασφάλειας. «Ποιος το πέταξε αυτό», ακούγεται να λέει σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok, ενώ αμέσως μετά αποχώρησε από τη σκηνή, με αποτέλεσμα η συναυλία να διακοπεί.