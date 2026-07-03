Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον αγαπημένο ηθοποιό Μιχάλη Μόσιο, στο Δημοτικό Κοιμητήριο του Βύρωνα.

Η σορός του ηθοποιού έχει ήδη φτάσει στο κοιμητήριο, όπου οι δικοί του άνθρωποι συγκεντρώνονται για να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Ο ηθοποιός γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του «Ταμτάκου», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, με τον γιο του να κάνει γνωστή τη δυσάρεστη είδηση την Τετάρτη, μέσω μίας ανάρτησης στο Facebook. Σε νέα δημοσίευση που έκανε την Πέμπτη, ανακοίνωσε ότι αντί στεφάνων όποιος θέλει μπορεί να κάνει δωρεά σε φιλοζωική οργάνωση, δηλώνοντας πως μία τέτοια κίνηση θα έκανε χαρούμενο τον Μιχάλη Μόσιο, που είχε ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα.