Όλα δείχνουν πως οι προετοιμασίες για τον πολυαναμενόμενο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι βρίσκονται στην τελική ευθεία, καθώς αρκετοί διάσημοι έχουν εντοπιστεί στη Νέα Υόρκη λίγο πριν από τη μεγάλη ημέρα του ζευγαριού.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Ντούα Λίπα, η Καμίλα Καμπέγιο και η Άνια Τέιλορ Τζόι είναι ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα που φωτογραφήθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε διάφορα σημεία της πόλης.

Η Κάρπεντερ εθεάθη τη Δευτέρα να απολαμβάνει πίτσα στο Emmett’s on Grove στο West Village, ενώ η Ντούα Λίπα εμφανίστηκε με μαυρισμένη επιδερμίδα, λίγο μετά τον μήνα του μέλιτος με τον σύζυγό της, Κάλουμ Τέρνερ.

All the celebrities spotted in NYC ahead of Taylor Swift and Travis Kelce’s wedding https://t.co/7s7ihiUMKa pic.twitter.com/8xlDLRryuR — New York Post photos (@nypostphotos) July 2, 2026

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον γάμο λέγεται ότι ξεκίνησαν το βράδυ της Πέμπτης με το δείπνο της πρόβας, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για το Infosys Theater στο Madison Square Garden, με περίπου 100 καλεσμένους.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ φωτογραφήθηκε στο Emmett’s on Grove στο West Village τη Δευτέρα.

@charbramm Sister @Sabrina Carpenter just casually walking in for dinner at the table behind us on a Monday🥹 in town for the royal weddinggg #nyc ♬ Bed Chem – Sabrina Carpenter

Η Ντούα Λίπα απαθανατίστηκε να περπατά στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη, μετά τον μήνα του μέλιτος με τον Κάλουμ Τέρνερ.

Οι προσκεκλημένοι αναμένεται να επιστρέψουν στον ίδιο χώρο την επόμενη ημέρα, όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα θα συνεχίσουν τη διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Η Καμίλα Καμπέγιο εθεάθη την Τρίτη να κάνει βόλτα στην πόλη φορώντας φανέλα του Μεξικού.

Η Άνια Τέιλορ Τζόι και ο σύζυγός της, Μάλκολμ ΜακΡέι, εμφανίστηκαν πιασμένοι χέρι χέρι έξω από τα Electric Lady Studios.

Ανάμεσα στους γνωστούς καλεσμένους που βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη ήταν και αστέρες του NFL. Ο Τζορτζ Κιτλ και η σύζυγός του, Κλερ, εντοπίστηκαν την Πέμπτη να περπατούν στην πόλη.

Ο παίκτης των Green Bay Packers, Μάικα Πάρσονς, φωτογραφήθηκε να συζητά με έναν φίλο του πίνοντας καφέ, ενώ ο quarterback των Los Angeles Rams, Ματ Στάφορντ, απαθανατίστηκε να βγαίνει από ένα μαύρο SUV, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του pagesix.