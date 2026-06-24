Η Βίκυ Καγιά βρέθηκε στη Μύκονο για επαγγελματικές υποχρεώσεις, όμως μία από τις βραδινές εξόδους της στο νησί κατέληξε σε ένα γλέντι που η ίδια επέλεξε να μοιραστεί με τους ακολούθους της στο Instagram.

Σε βίντεο που ανάρτησε από γνωστό εστιατόριο του νησιού, η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας καταγράφεται να συμμετέχει ενεργά στη διασκέδαση της παρέας της. Υπό τους ήχους του «Ζορμπά», εμφανίζεται να σπάει πιάτα, ενώ οι παρευρισκόμενοι γύρω της χειροκροτούν και επευφημούν.

Από τα πιάτα στο τσιφτετέλι

Η βραδιά συνεχίστηκε με χορό, με τη Βίκυ Καγιά να ανεβαίνει αρχικά σε καρέκλες και στη συνέχεια πάνω σε τραπέζι, χορεύοντας τσιφτετέλι μπροστά στους φίλους και τους συνεργάτες της.

Τα σχετικά στιγμιότυπα δημοσιεύθηκαν μέσω Instagram Stories και γρήγορα συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των χρηστών της πλατφόρμας.

Οι εικόνες που μοιράστηκε από τη Μύκονο

Πέρα από τη νυχτερινή της έξοδο, η Βίκυ Καγιά ανάρτησε φωτογραφίες από διάφορα σημεία της Μυκόνου. Σε ορισμένες πόζαρε μπροστά από τους ανεμόμυλους του νησιού, ενώ σε άλλες είχε στο φόντο το Αιγαίο. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ξεχώρισε και μία στην οποία ποζάρει χαμογελαστή κρατώντας ένα καλάθι με σκόρδα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Από τη Μύκονο, με στυλ, όνειρα και αξέχαστες στιγμές».