Η Ζεντάγια βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day» στη Ρώμη, εντυπωσιάζοντας με μια εμφάνιση που παρέπεμπε άμεσα στον κόσμο του διάσημου υπερήρωα.

Η δημοφιλής ηθοποιός εμφανίστηκε στο μπλε χαλί το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου, συνοδευόμενη από τον Τομ Χόλαντ, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας προώθησης της νέας παραγωγής της Marvel. Για την περίσταση, επέλεξε μια ξεχωριστή δημιουργία του οίκου Giorgio Armani από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 1990.

Το φόρεμα, κατασκευασμένο από διάφανο τούλι με εσωτερική επένδυση, ξεχώριζε για το σχέδιο που θύμιζε ιστό αράχνης, ενώ οι λεπτομέρειες με κεντημένες χάντρες σε μορφή εντόμων ολοκλήρωναν τη θεατρική αισθητική της εμφάνισης.

Δίπλα της βρέθηκε ο συμπρωταγωνιστής και σύζυγός της, Τομ Χόλαντ, ο οποίος επέλεξε ένα κομψό κοστούμι σε βαθιά μπορντό απόχρωση.

Η ιταλική πρωτεύουσα αποτέλεσε τον τρίτο σταθμό της διεθνούς περιοδείας για την προώθηση της ταινίας. Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα, το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει φωτογράφιση με φόντο τα εμβληματικά σημεία της Ρώμης, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε δώσει το «παρών» σε αντίστοιχες εκδηλώσεις στο Άμστερνταμ και το Βερολίνο.

Την ίδια περίοδο κυκλοφόρησε και το νέο τρέιλερ της ταινίας, με τα εισιτήρια να είναι ήδη διαθέσιμα για το κοινό. Η νέα κινηματογραφική περιπέτεια του Spider-Man αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 31 Ιουλίου.