Η διαχείριση της μεγάλης προσωπικής απώλειας σε περίοδο επαγγελματικών υποχρεώσεων βρέθηκε στο επίκεντρο των όσων μοιράστηκε δημόσια η Λένα Παπαληγούρα.

Η απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα σημάδεψε τη χρονιά που πέρασε για την ηθοποιό, η οποία κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην εκπομπή «Buongiorno» τη Δευτέρα, περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες κλήθηκε να ανέβει στη σκηνή αμέσως μετά το τελευταίο αντίο στον πατέρα της.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν διέκοψε τις εμφανίσεις της, εξηγώντας τη στάση της και τον τρόπο που αντιμετώπισε το γεγονός:

«Χάρηκα που φέτος είχε δύο παραστάσεις. Η δουλειά μας είναι εκτόνωση και ψυχοθεραπεία. Ο θίασος με στήριξε πολύ και το περιμέναμε για τον πατέρα μου. Πέρασα μια χάλια χρονιά. Δεν πήρα καθόλου άδεια. Την ημέρα της κηδείας του πατέρα μου, πήγα στην παράσταση να παίξω. Δεν ξέρω αν είχα την επιλογή να μην πάω. Θα μπορούσα να την έχω, φαντάζομαι…

Ήταν ένας θίασος που με στήριξε πάρα πολύ. Η ομάδα και η παραγωγή, ήταν πολύ μαζί μου όλοι. Και επίσης, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, δεν ήταν ξαφνικό. Οπότε υπήρξαν οι μέρες που ήταν και δυσκολότερες… Οπότε ήτανε μέρες που ήταν πιο δύσκολες οι πριν, ας πούμε, από την ίδια τη μέρα… Δεν γίνεται να μην είσαι εκεί στην παράσταση, γιατί θα γίνεις ρεζίλι. Εντάξει, ήταν δύσκολο».

Η αντιμετώπιση μέσα στην οικογένεια

Η Λένα Παπαληγούρα αναφέρθηκε επιπλέον και στην απόφαση να διαχειριστεί την κατάσταση με απόλυτη ειλικρίνεια απέναντι στα παιδιά της, τα οποία έδωσαν το παρόν στην τελετή:

«Εγώ δεν έβαλα στον εαυτό μου αυτήν την επιλογή. Ήμουν πολύ ειλικρινής με τα παιδιά μου και ήρθαν στην κηδεία. Δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλος τρόπος για να το πεις».

Η αντίδραση και η συμπαράσταση του κοινού

Σημαντικό στήριγμα για την ίδια αποτέλεσε η στάση των ανθρώπων που, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν προσωπική γνωριμία μαζί της, θέλησαν να της συμπαρασταθούν στις δύσκολες ώρες.

«Γι’ αυτό σου λέω, εγώ πιστεύω στους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό τώρα. Δεν με ήξερε ο κόσμος και έπαιρνε και λέγανε “μπορούμε να της πούμε ‘συλλυπητήρια’, μπορούμε να της μιλήσουμε”, ήταν φοβερό», κατέληξε η ηθοποιός.