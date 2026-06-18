Θέματα που αφορούν την αισθητική των σύγχρονων γυναικών και τη σχέση τους με την ακριβή ένδυση σχολίασε ο Στέλιος Κουδουνάρης, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου.

Ο σχεδιαστής εξέφρασε την άποψή του για το πώς η οικονομική άνεση επηρεάζει τις καθημερινές εμφανίσεις, συνδέοντας ορισμένες επιλογές με την ανάγκη προβολής της κοινωνικής θέσης, μια τάση την οποία πάντως προσέγγισε με κατανόηση.

«Το στιλ δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μπορεί μια κοπέλα να πάει να πάρει πολύ οικονομικά ρούχα, και να έχει πάρα πολύ ωραίο στιλ, και μια άλλη με πάρα πολλά χρήματα, να είναι καταστροφή. Κατ’ αρχάς τα πάρα πολλά brands τι θέλουν να μας πούνε; Γιατί να φοράς μια μπλούζα που να έχει πάνω δέκα logo;», δήλωσε στην εισαγωγή της τοποθέτησής του ο Στέλιος Κουδουνάρης.

Τα κίνητρα πίσω από τις επιλογές με μεγάλα λογότυπα

Στη συνέχεια της συζήτησης, ανιχνεύθηκαν οι λόγοι που οδηγούν σε αυτές τις στυλιστικές κατευθύνσεις, με τον καλεσμένο να εστιάζει στην ψυχολογία και στο παρελθόν του κάθε ανθρώπου.

«Νομίζω ότι είναι θέμα ανασφάλειας. Συνήθως είναι ένα δείγμα νεοπλουτισμού που δεν το κατηγορώ, γιατί ένας άνθρωπος που έχει ταλαιπωρηθεί στη ζωή του, έχει στερηθεί κάποια πράγματα, όταν αποκτήσει χρήματα περνά μια περίοδο που το χαίρεται πολύ και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Μετά βρίσκει τον δρόμο του», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας τη σκέψη του πάνω στο συγκεκριμένο φαινόμενο, επεσήμανε τη σταδιακή εξέλιξη που παρατηρείται συχνά στην προσωπική αισθητική με το πέρασμα του χρόνου.

«Έχουν περάσει πολλοί άνθρωποι από αυτή τη φάση και μετά έχουν αλλάξει στυλ…», κατέληξε.