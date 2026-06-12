Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου σε opening πάρτι νέου εστιατορίου στη Γλυφάδα. Την επόμενη ημέρα, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια της βραδιάς υπήρξε ένταση και λογομαχία με έναν από τους παρευρισκόμενους.

«Δεν μπορώ να πω δημόσια τι έγινε. Δεν τσακώθηκα. Όταν έχω αντιπαρατεθεί με έναν άνθρωπο, δεν μπορώ όταν τον δω, να φιλιόμαστε, να αγκαλιαζόμαστε και να βγάζουμε φωτογραφίες. Ήμουν συνεπής με τον εαυτό μου, δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Δεν μπορεί να με βρίζεις και μετά να έρθεις να με χαιρετήσεις. Αν με χαιρετήσεις, θα τα ακούσεις. Αν βρίζονται το πρωί, δεν γίνεται το βράδυ να αγκαλιάζονται. Είναι υποκρισία, όχι κοινωνική ευγένεια. Να με αποφύγεις. Αν εγώ τώρα σε βρίζω εσένα και το βράδυ βρεθούμε, το καλό που θέλω από τον εαυτό μου για να είμαι σωστός και ισορροπημένος άνθρωπος είναι να σε αποφύγω. Δεν θα έρθω να σε χαιρετήσω και από πάνω. Ήταν μια λογομαχία», ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.