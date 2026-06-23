Το καλοκαίρι είναι εδώ και για πολλές γυναίκες το θέμα «πώς θα βγω στην παραλία» επιστρέφει ξανά στο μυαλό τους. Η διατροφή, η γυμναστική και η προσπάθεια για ένα σώμα με το οποίο θα νιώθουν καλά γίνονται πιο έντονα αυτή την περίοδο, όμως δεν είναι λίγες εκείνες που αναρωτιούνται γιατί, ενώ κάνουν δίαιτα και γυμνάζονται, δεν χάνουν κιλά.

Σε αυτό ακριβώς το επίμαχο ερώτημα θέλησε να απαντήσει η Ελένη Πετρουλάκη μέσα από ανάρτησή της στο Instagram. Η γνωστή γυμνάστρια εξήγησε πως πολλές φορές το πρόβλημα δεν είναι η προσπάθεια, αλλά το γεγονός ότι η διατροφή και η άσκηση δεν λειτουργούν μαζί. Όπως τόνισε, δεν αρκεί μια γυναίκα να τρώει λιγότερο και να κινείται περισσότερο, αν το πρόγραμμα που ακολουθεί δεν είναι σωστά προσαρμοσμένο στις ανάγκες της. Για παράδειγμα, μια γυναίκα στην εμμηνόπαυση που κάνει έντονη γυμναστική και παράλληλα ακολουθεί πολύ χαμηλές θερμίδες μπορεί να νιώσει κούραση, πείνα και να δει τον μεταβολισμό της να «κολλάει».

Αντίστοιχα, μόνο το περπάτημα, το pilates ή η yoga, χωρίς σωστή διατροφή και ενδυνάμωση όπου χρειάζεται, δεν φέρνουν πάντα το αποτέλεσμα που περιμένει κάποιος. Η Ελένη Πετρουλάκη επεσήμανε πως κάθε σώμα είναι διαφορετικό και πως δεν γίνεται όλες οι γυναίκες να ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα.

Η ηλικία, οι ορμόνες, η καθημερινότητα, το στρες και ο στόχος κάθε γυναίκας παίζουν σημαντικό ρόλο. Για αυτό, όπως σημείωσε, χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πλάνο, στο οποίο η διατροφή και η άσκηση θα είναι σχεδιασμένες μαζί και θα στηρίζουν πραγματικά το σώμα.

Με την ανάρτησή της, η γνωστή γυμνάστρια θέλησε να περάσει το μήνυμα πως η αλλαγή στο σώμα δεν έρχεται με τυχαίες λύσεις ή αντιγραφή προγραμμάτων από άλλους. Έρχεται όταν η άσκηση, η διατροφή, η αποκατάσταση και οι προσωπικές ανάγκες λειτουργούν σαν ένα ενιαίο σύστημα, φτιαγμένο για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά.

«No more diet» – H ανάρτηση της Ελένης Πετρουλάκη

«Μα κάνω δίαιτα και γυμνάζομαι. Γιατί δεν χάνω κιλά;». Αυτή είναι ίσως η πιο συχνή ερώτηση που ακούω από γυναίκες. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη προσπάθειας. Είναι ότι η διατροφή και η άσκηση δεν συνδέονται μεταξύ τους. Ο διατροφολόγος δίνει ένα πρόγραμμα. Ο γυμναστής δίνει ένα άλλο πρόγραμμα. Και συχνά το ένα δεν υποστηρίζει το άλλο.

Για παράδειγμα μια γυναίκα στην εμμηνόπαυση ακολουθεί πολύ χαμηλές θερμίδες και ταυτόχρονα κάνει έντονο cardio κάθε μέρα & βαρη. Αποτέλεσμα; Κούραση, αυξημένη πείνα, απώλεια μυϊκής μάζας και κολλημένος μεταβολισμός. Άλλη γυναίκα κάνει μόνο περπάτημα και περιμένει να αλλάξει η σύσταση του σώματός της. Το περπάτημα είναι εξαιρετικό για την υγεία, αλλά δεν αρκεί από μόνο του για να χτίσει ή να διατηρήσει μυϊκή μάζα. Αλλη κανει μονο PILATES. η YOGA με στοχο να χασει βαρος , χωρις διατροφη και περιμενει αποτελέσματα.

Κάποια κάνει πολλές ώρες γυμναστική, αλλά δεν λαμβάνει αρκετή πρωτεΐνη. Το σώμα δυσκολεύεται να διατηρήσει τους μυς και η εικόνα δεν αλλάζει όπως θα ήθελε. Άλλη ακολουθεί το πρόγραμμα μιας φίλης της, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ηλικία, τις ορμόνες, τον τρόπο ζωής και τις δικές της ανάγκες.

Η σωστή προσέγγιση είναι διαφορετική. Η διατροφή πρέπει να υποστηρίζει την ασκηση. Η ασκηση πρέπει να εξυπηρετεί τον στόχο. Ο στόχος πρέπει να είναι ρεαλιστικός για την ηλικία και τη φάση ζωής της κάθε γυναίκας.

Δεν χρειάζεται όλες οι γυναίκες να κάνουν το ίδιο πρόγραμμα. Άλλες χρειάζονται περισσότερη ενδυνάμωση. Άλλες περισσότερο cardio. Άλλες αποκατάσταση, κινητικότητα και καλύτερη διαχείριση του στρες. Το σώμα δεν αλλάζει όταν απλώς τρώμε λιγότερο και κινούμαστε περισσότερο.

Αλλάζει όταν διατροφή, άσκηση, ορμόνες, αποκατάσταση και καθημερινότητα δουλεύουν μαζί προς τον ίδιο στόχο.

Γι’ αυτό δεν αρκεί να έχεις έναν διατροφολόγο ή έναν γυμναστή. Χρειάζεσαι ένα ολοκληρωμένο πλάνο, όπου η διατροφή και η άσκηση είναι σχεδιασμένες σαν ένα ενιαίο σύστημα για το δικό σου σώμα, τη δική σου ηλικία και τους δικούς σου στόχους.