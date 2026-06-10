Η Δήμητρα Κατσαφάδου έκανε δωρεά δύο νέων αξονικών τομογράφων και εγκαίνια της νέας καρδιολογικής κλινικής στο Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι». Η επιχειρηματίας μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno».

«Όλος αυτός ο κόσμος που με πίστεψε από το μηδέν, με έχει φτάσει να έχω μια οικονομική επιφάνεια. Έχω ορκιστεί στον Θεό που πιστεύω. Δεν κάνω επίδειξη, γιατί πολλοί λένε ότι κάνω επίδειξη πίστης, αλλά αυτό είναι ομολογία πίστης. Με τη βοήθεια του Θεού ό,τι βγάζω θα το χαρίζω», είπε αρχικά η Δήμητρα Κατσαφάδου.

«Έχω χάσει κόσμο από καρκίνο και είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη. Δεν προέρχομαι από οικογένεια που είχε χρήματα. Εύχομαι για όλους αυτούς που έχουν πολλά περισσότερα από εμένα να γίνουμε ένα φωτεινό παράδειγμα και να δώσουν και αυτοί. Όσο ζω, προσφέρω», πρόσθεσε στη συνέχεια.

H ανάρτηση από το νοσοκομείο

Η Δήμητρα Κατσαφάδου πρόσφατα πήγε στο νοσοκομείο, κάνοντας ανάρτηση στο Instagram. «Όλα πήγαν καλά αγάπες μου. Ήταν μια απλή επέμβαση που έπρεπε να κάνω! Είμαι με τη βοήθεια του Θεού πολύ καλά. Να θυμάστε ότι με την αγάπη σας κάνω όλα τα άλματα πάνω από κάθε φόβο. Το πολυτιμότερο αγαθό μας είναι η υγεία ψυχική και σωματική. Όσα χρήματα και να έχεις, όση δόξα κι αν αποκτήσεις, όλα είναι πολύ μικρά σε σχέση με το νόημα της ζωής. Μην ανησυχήσετε. Δε σχετίζεται με κάποια νόσο. Όλα είναι υπέροχα. Δεν σας αγαπάω απλά, σας λατρεύω», έγραψε η Δήμητρα Κατσαφάδου.