Μέσα σε κλίμα συγκίνησης εγκαινιάστηκε πριν λίγες ημέρες το Δημοτικό Πάρκο «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» στον Δήμο Κηφισιάς, ως φόρος τιμής στο έργο και την προσφορά της μεγάλης Ελληνίδας ευεργέτιδας Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη.



Τα εγκαίνια τελέστηκαν από την Πρόεδρο του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη και τον Δήμαρχο Κηφισιάς, Βασίλη Ξυπολυτά, παρουσία του Υπουργού Υγείας, Αδώνη Γεωργιάδη, ενώ τελέστηκε Αγιασμός από τον Μητροπολίτη Αμαρουσίου, Ωρωπού, Κηφισιάς και Μαραθώνος κ. Κύριλλο.

Άποψη του χώρου

«Το πάρκο αυτό είναι μια μικρή όαση, ένα καταφύγιο γαλήνης και ηρεμίας, ένας χώρος όπου κρατάμε ζωντανή τη μνήμη και το όραμα της μητέρας μου για έναν καλύτερο κόσμο. Μέσα από την καρδιά μου εύχομαι ο χώρος αυτός να χαρίζει ελπίδα, φως και παρηγοριά σε όσους το έχουν ανάγκη. Όπως ακριβώς έκανε πάντοτε η μητέρα μου, η οποία σε ολόκληρη τη ζωή της υπήρξε σύμβολο προσφοράς, αλληλεγγύης και αγάπης» είπε συγκινημένη η Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Το Δημοτικό Πάρκο κοσμεί προτομή της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, από την πλευρά του, μίλησε για τη σπουδαία προσφορά της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη στην πατρίδα, και ιδιαίτερα στον χώρο της υγείας, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Η Μαριάννα έγινε μητέρα όλων των Ελλήνων, έγινε μητέρα όλων αυτών των παιδιών που σώθηκαν στην ΕΛΠΙΔΑ, που βρήκαν ελπίδα στην ΕΛΠΙΔΑ. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χρωστάει και θα της χρωστάει για πάντα. Άλλαξε την αντίληψη που είχαμε για την περίθαλψη των παιδιών στη χώρα μας, την έκανε πολύ καλύτερη. Γιατί είχε στοργή η Μαριάννα σε οτιδήποτε και αν έκανε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όπως εκείνη, που είναι αναντικατάστατοι».



Η χορωδία του 1 ου δημοτικού σχολείου Κηφισιάς



Για τη σημασία του έργου και την παρακαταθήκη της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη μίλησε και ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς: «Η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη δεν πίστευε μόνο στη δύναμη της προσφοράς. Πίστευε στη δύναμη της αγάπης, της ελπίδας και της αφοσίωσης στον άνθρωπο. Άφησε πίσω της ένα έργο που ξεπερνά θεσμούς, οργανισμούς και κτίρια. Ένα έργο που αγγίζει τον ελληνισμό αλλά και την οικουμενικότητα. Μια παρακαταθήκη ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας αλλά και ανιδιοτέλειας».



Η Πρόεδρος του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» Νούλη Μανώλη κλείνοντας ευχήθηκε ο χώρος αυτός να αξιοποιηθεί από τους δημότες της Κηφισιάς, προσφέροντας χαρά και ηρεμία: «Ο χώρος αυτό που από σήμερα ανήκει σε όλους και ελπίζουμε να γίνει σημείο χαράς, ανάπαυλας, έμπνευσης και θετικής ενέργειας για κάθε οικογένεια, για κάθε παιδί, για κάθε συμπολίτη μας που περνά από την είσοδο της Κηφισιάς».