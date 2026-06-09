Η Eurovision 2027 φαίνεται πως έχει ήδη μπει στον σχεδιασμό της ΕΡΤ, με την ελληνική πλευρά να επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να δώσει κανονικά το «παρών» στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Ευρώπης.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Κώστα Τσολάκη, διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, στο escspot.pl η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη Eurovision 2027, ενώ η επιλογή του καλλιτέχνη και του τραγουδιού θα γίνει και πάλι μέσω του Sing for Greece.

«Φυσικά και θα συμμετάσχουμε [στη Eurovision 2027] και ο εκπρόσωπός μας θα αναδειχθεί μέσω της εξαιρετικά επιτυχημένης διαδικασίας επιλογής “Sing for Greece”, την οποία εφαρμόζουμε τα τελευταία δύο χρόνια».

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα ή τους όρους της επόμενης διαδικασίας.

Το Sing for Greece παραμένει η επιλογή της ΕΡΤ

Αν δεν υπάρξει αλλαγή σχεδιασμού, το Sing for Greece θα χρησιμοποιηθεί για τρίτη διαδοχική χρονιά ως ο μηχανισμός ανάδειξης της ελληνικής συμμετοχής.

Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει αποτελέσει το βασικό εργαλείο επιλογής εκπροσώπου τα τελευταία χρόνια και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται και για τη Eurovision 2027.

Βουλγαρία: Τέσσερις υποψήφιες πόλεις για τη διοργάνωση

Την ίδια στιγμή, η Βουλγαρία προετοιμάζεται για τη φιλοξενία του διαγωνισμού μετά τη νίκη της Dara με το τραγούδι «Bangaranga».

Ήδη τέσσερις πόλεις έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να αναλάβουν τη διοργάνωση της επόμενης Eurovision. Πρόκειται για τη Σόφια, το Μπουργκάς, το Πλόβντιβ και τη Βάρνα.

Οι χώρες που έχουν ανακοινώσει συμμετοχή

Μέχρι στιγμής, ο κατάλογος των χωρών που έχουν γνωστοποιήσει τη συμμετοχή τους στη Eurovision 2027 περιλαμβάνει:

Βουλγαρία

Βόρεια Μακεδονία

Γερμανία

Άγιος Μαρίνος

Λουξεμβούργο

Δανία

Φινλανδία

Ελλάδα

Παράλληλα, η Βόρεια Μακεδονία έχει γνωστοποιήσει την επιστροφή της στον διαγωνισμό, ενώ στην Ουγγαρία παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανόδου, καθώς η νέα κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα εξετάσει το θέμα.