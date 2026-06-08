Μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» τη Δευτέρα (8/6). Οι παρουσιαστές Μαρία Ηλιάκη και Κρατερός Κατσούλης επέλεξαν να προβάλουν στο videowall παλιό φωτογραφικό υλικό της, γεγονός που προκάλεσε την άμεση και αυθόρμητη αντίδραση της ηθοποιού, η οποία έμεινε άφωνη κοιτάζοντας την οθόνη.

Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου εξέφρασε αμέσως την απορία της για την προέλευση των συγκεκριμένων στιγμιοτύπων, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται για αναρτήσεις που υπάρχουν στο διαδίκτυο.

«Α! Που τη βρήκατε αυτή τη φωτογραφία από τη Νέα Υόρκη; Μη χειρότερα. Δεν την έχω στο Instagram αυτή. Μη χειρότερα. Παιδιά, είναι πολύ προσωπικές φωτογραφίες αυτές που δείχνετε, μη χειρότερα τώρα καλέ… Αυτές είναι πολύ προσωπικές φωτογραφίες. Τις έχω αυτές στο Instagram; Δεν τις έχω», δήλωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Μεσότιτλος: Το παρασκήνιο για τη «Λυσιστράτη» και η αναφορά στο «Παρά Πέντε»

Πέρα από το συγκεκριμένο περιστατικό, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επερχόμενη καλοκαιρινή περιοδεία της. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες της προετοιμασίας για τη θεατρική παράσταση «Λυσιστράτη», εστιάζοντας στις απαιτήσεις που έχουν οι καθημερινές δοκιμές με τα υπόλοιπα μέλη του θιάσου.

«Ο Αστέρης ο Πελτέκης, ο αγαπημένος μας σκηνοθέτης, είναι και πολύ ταλαιπωρητικός. Δεν το κάνει επίτηδες, του βγαίνει αβίαστα, γιατί δεν ησυχάζει. Συνέχεια εμπνέεται και από κει που πας να πεις δυο ατάκες, γίνεται ξαφνικά 10λεπτο!», ανέφερε περιγράφοντας το κλίμα των προβών.

Παράλληλα, η συζήτηση στράφηκε και στη διαχρονική επιτυχία της σειράς του Mega, με την ίδια να επισημαίνει τη στενή σχέση που διατηρούν οι πρωταγωνιστές μέχρι σήμερα.

«Δεν είναι μόνο ο κόσμος που έχει την αίσθηση ότι το “Παρά Πέντε” δεν μοιάζει να ήταν πριν από 20 χρόνια. Κι εμείς αυτό νιώσαμε. Όταν βρεθήκαμε, δηλαδή, να το ξανακάνουμε, ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ξαναγίναμε οι ρόλοι μας με το που είπαμε “καλημέρα”», κατέληξε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.