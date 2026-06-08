Μια εγκάρδια συζήτηση κατά την διάρκεια της συνάντησης τους είχαν η επιχειρηματίας Ευγενία Χανδρή με την ιστορικό και παρουσιάστρια Bettany Hughes που ταξίδεψε στην χώρα μας για να παραστεί στην επίσημη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της, που έχει τίτλο «Ρόδος: Το Νησί του Φωτός».

Το ταξίδι της Αγγλίδας ιστορικού, συγγραφέα και παρουσιάστριας, στη χώρα μας περιελάμβανε μια ειδική εκδήλωση προβολής του ντοκιμαντέρ που δημιούργησε, στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, ενώ ακολούθησε συζήτηση με κύριο θέμα τη διατήρηση του πολιτισμού σε συνάρτηση με τον βιώσιμο τουρισμό.

Η Ευγενία Χανδρή μετά την συνάντηση που είχαν οι δυο τους, δήλωσε ενθουσιασμένη από τον τρόπο που δημιουργεί και παρουσιάζει τις εργασίες της η καταξιωμένη Αγγλίδα ιστορικός, που σημειωτέων οι εκπομπές της παρουσιάζονται και στην ελληνική τηλεόραση, αναφέροντας χαρακτηριστικά «πως τα ντοκιμαντέρ της Bettany Hughes για την Ελλάδα αλλά και για όλους τους αρχαίους πολιτισμούς είναι πραγματικά εμπνευσμένα».

Όσο για το ντοκιμαντέρ, «Ρόδος: Το Νησί του Φωτός» αυτό εστιάζει κυρίως στην ελληνιστική περίοδο του νησιού. Ταυτόχρονα αναδεικνύει λιγότερο γνωστές πτυχές του παρελθόντος της Ρόδου, εξερευνώντας την ιδιότητά που είχε, ως αρχαίος πολιτιστικός κόμβος, με τον Κολοσσό της Ρόδου, αλλά και με τα ταξίδια ιστορικών προσωπικοτήτων όπως ο Κικέρωνας και ο Ιούλιος Καίσαρας. Η ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Σύνδεσμο Ξενοδόχων Ρόδου και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ).