Στο μαιευτήριο για τις τελικές ιατρικές εξετάσεις πριν από τον τοκετό βρίσκεται η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, με τον σύντροφό της Σάκη Κατσούλη να καταγράφει τις στιγμές και να αποκαλύπτει το ακριβές χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη γέννηση του γιου τους. Το ζευγάρι, που έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor, περιμένει από ώρα σε ώρα το πρώτο του παιδί.

Ο Σάκης Κατσούλης ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία που εστιάζει στη φουσκωμένη κοιλιά της συντρόφου του, κατά τη διάρκεια των τελευταίων προγεννητικών ελέγχων.

Το μήνυμα μέσα από το δωμάτιο του τοκετού

Θέλοντας να περιγράψει την ένταση των στιγμών και την προσμονή της οικογένειας, ο Σάκης Κατσούλης συνόδευσε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο με ένα σύντομο κείμενο, αναφέροντας τα εξής:

«Last time, for sure. Τελευταίες στιγμές αναμονής. Αν όλα πάνε όπως τα περιμένουμε, σε λιγότερο από 48 ώρες θα γνωρίσουμε τον μπεμπίνο μας».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του στο Instagram, ο ίδιος δεν έκρυψε τη φόρτιση των τελευταίων ωρών, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά: «Τι απίστευτο συναίσθημα!».