Δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες της κόρης της, Λίλιμπετ, έφερε στο φως της δημοσιότητας η Μέγκαν Μαρκλ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026. Αφορμή για την κίνηση αυτή αποτέλεσαν τα πέμπτα γενέθλια της μικρής πριγκίπισσας, με την οικογένεια να επιλέγει να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακολούθους ορισμένες στιγμές από την καθημερινή της ζωή στην Αμερική.

Στο πρώτο φωτογραφικό καρέ, η Λίλιμπετ εμφανίζεται να δέχεται μια αγκαλιά από τον πατέρα της, πρίγκιπα Χάρι, με τη Μέγκαν Μαρκλ να βρίσκεται δίπλα τους χαμογελώντας.

Το στιγμιότυπο στο Μοντεσίτο και η ομοιότητα με τον Χάρι

Η δεύτερη εικόνα δείχνει τη μικρή να περπατά χωρίς παπούτσια σε έναν μεγάλο κήπο με πυκνή βλάστηση. Σύμφωνα με ασφαλείς εκτιμήσεις, ο χώρος αυτός αποτελεί τμήμα της πολυτελούς κατοικίας που διατηρεί η οικογένεια στην περιοχή του Μοντεσίτο, όπου έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια.

Η Λίλιμπετ φορά ένα ελαφρύ, κεντημένο θερινό φόρεμα, ενώ εμφανής είναι η ομοιότητα των κόκκινων μαλλιών της με εκείνα του πρίγκιπα Χάρι.

Το μήνυμα της ανάρτησης

Η παρουσίαση των στιγμιότυπων συνοδεύτηκε από ένα σύντομο κείμενο. Η Μέγκαν Μαρκλ συμπλήρωσε τη δημοσίευση γράφοντας στα αγγλικά: «Το κορίτσι των ονείρων μας. Χαρούμενα πέμπτα γενέθλια», ολοκληρώθηκε με την προσθήκη ενός emoji σε σχήμα κόκκινης καρδιάς.