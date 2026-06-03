Ο διάσημος τραγουδιστής R&B, Πίμπο Μπράισον, γνωστός κυρίως για τη φωνή του σε κλασικά τραγούδια της Disney όπως το «A Whole New World» και το «Beauty and the Beast», πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του, όπως ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση.

Η αιτία θανάτου δεν έχει δοθεί δημόσια, όμως πηγές από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι ο Μπράισον είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο το Σαββατοκύριακο και νοσηλευόταν.

Peabo Bryson, the Grammy-winning singer whose voice helped define Disney ballads “Beauty and the Beast” and “A Whole New World,” has died at 75. https://t.co/bNz8pz7Inw — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) June 3, 2026

Ο τραγουδιστής R&B υπήρξε η φωνή πίσω από επιτυχίες που «σημάδεψαν» τη δεκαετία του 1970 έως και τη δεκαετία του 2010: «Feel the Fire», «I’m So Into You», «Can You Stop the Rain», «If Ever You’re in My Arms Again» και «Reaching for the Sky».

«Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, η εξαιρετική φωνή του Πίμπο συνόδευσε μερικές από τις πιο πολύτιμες στιγμές της ζωής μας», ανέφερε η οικογένειά του στη δήλωση.

«Η μουσική του συνόδευσε γενιές σε χαρούμενες γιορτές, μεγάλες ιστορίες αγάπης και στιγμές παρηγοριάς και έμπνευσης, δημιουργώντας μια κληρονομιά που θα ζει για πάντα στις καρδιές όσων τον αγάπησαν και των αμέτρητων ανθρώπων που άγγιξε με τα τραγούδια του», συνέχισαν.

Ο Μπράισον κέρδισε δύο βραβεία Grammy -το 1992 και το 1993- για δύο ντουέτα που καθόρισαν μια ολόκληρη γενιά ταινιών της Disney: το «Beauty and the Beast» με τη Σελίν Ντιόν στο ομώνυμο τραγούδι της ταινίας, και το «A Whole New World» με τη Ρετζίνα Μπελ στην ταινία Αλαντίν.

«Παρότι οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, βρίσκουμε παρηγοριά γνωρίζοντας πόσο βαθιά αγαπήθηκε ο Πίμπο και πόσες ζωές άγγιξε με τη φωνή και το γενναιόδωρο πνεύμα του», ανέφερε η οικογένειά του. «Η κληρονομιά του και η μουσική του θα ζουν για πάντα».

Ο Μπράισον είχε πρόσφατα εμφανιστεί σε συναυλία με τον Τζέφρι Όσμπορν στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ τον Μάιο. Θα εμφανιζόταν σε αρκετές συναυλίες της περιοδείας του Golden Touch αργότερα μέσα στη χρονιά, για τον εορτασμό των πέντε δεκαετιών του στη μουσική βιομηχανία.

Τον Απρίλιο, είχε γιορτάσει τα 75α γενέθλιά του και είχε μοιραστεί φωτογραφίες από τον εορτασμό του με την οικογένεια και τους φίλους του στα social media, σύμφωνα με το BBC.