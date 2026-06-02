Η Ελένη Γερασιμίδου έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno», όπου μίλησε για τον σύζυγό της, Αντώνη Ξένο.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός ανέφερε: «Με τον άντρα μου πρόσφατα συμπληρώσαμε 46 χρόνια κοινής ζωής. Η ζωή μαζί του είναι διασκεδαστική, αλλά υπάρχουν και ώρες που είναι πάρα πολύ βαρετή. Του λέω ότι μπορεί να μην γερνάμε μαζί, όμως βαριόμαστε μαζί. Καθημερινά φτάνουμε κοντά στο να πούμε “τέλος”. Πριν από 1-2 χρόνια πήρα μια μέρα τη δικηγόρο μου και της είπα ότι θέλω να χωρίσω. Με έβρισε και με είπε “σκύλα” που θέλω να χωρίσω αυτόν τον άγιο άνθρωπο».