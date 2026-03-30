Η σπουδαία τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών στις 28 Μαρτίου 2026, προκαλώντας τεράστια θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Την Τρίτη 31 Μαρτίου θα τελεστεί η κηδεία της Μαρινέλλας, σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της. Η σορός της τεράστιας ερμηνεύτριας θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00, προκειμένου φίλοι και θαυμαστές να της αποτίσουν φόρο τιμής.

Η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί σημαντικά από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Ηρώδειο. Το περιστατικό είχε συγκλονίσει το κοινό, καθώς συνέβη την ώρα που βρισκόταν επί σκηνής, ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια δύσκολη περίοδος για την ίδια, καθώς έδωσε μάχη για τη ζωή της, την οποία αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια και διακριτικότητα, όπως πορεύτηκε σε όλη τη μακρόχρονη καλλιτεχνική της διαδρομή.

«Είναι λυπητερή μέρα γιατί χάσαμε τη μεγάλη καλλιτέχνιδα, μεγάλη τραγουδίστρια, τη Μαρινέλλα. Γνωριζόμασταν 20 χρόνια. Είχαμε κάνει συναυλίες στο Ηρώδειο, σε μαγαζιά και συναυλίες γενικά σε όλη την Ελλάδα. Ήταν άνθρωπος πολύ δοτικός», δήλωσε ο συνθέτης Μανώλης Καραντίνης και συμπλήρωσε:

«Πάντα ήταν σε μια φάση σαν να ένιωθες σαν να ήσουνα στο σπίτι σου. Ήταν το καλαμπούρι της και το γέλιο της. Τα θυμόταν όλα, θυμόταν όλα τα ονόματα. Ήταν πολύ μελετηρή, ήταν αυστηρή με τον εαυτό της πρώτα απ’ όλα, γιατί ήθελε να είναι όλα τέλεια με τη φωνή της. Όλα για το κοινό της. Δεν είναι τυχαίο που λένε οι βασιλιάδες της πίστας ήταν ο Βοσκόπουλος και η Μαρινέλλα. Όλα τα τραγούδια που έχει πει αγαπημένα είναι. Αλλά το “Καμιά Φορά” της άρεσε πολύ, τα λαϊκά της άρεσαν πολύ και τα παλιά τραγούδια».

«Όταν φεύγουν τέτοιοι άνθρωποι χάνεται η δύναμη του τραγουδιού. Γιατί οι καινούργιοι πρέπει να παίρνουν παράδειγμα από τους παλιούς, γιατί μόνο έτσι μαθαίνεις».

«Βλέποντας όλες αυτές τις αναρτήσεις αυτές τις μέρες, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι γίναμε κομμάτι της ιστορίας της και αυτό δε διαγράφεται εύκολα. Αυτό που έχω να κρατήσω δεν είναι ένα πράγμα. Είναι από την πρώτη μέρα που έμαθα ότι θα έμπαινα στη δουλειά μέχρι την πρώτη συνάντηση στο σπίτι της, που ήταν σαν να μας ανοίγει την πόρτα ένας πολύ οικείος και γνώριμος και ζεστός άνθρωπος. Δεν μπόρεσα ποτέ να συνδυάσω στο κεφάλι μου το μεγαλείο αυτής της γυναίκας με τη γενναιοδωρία της», είπε στο Mega η Νίνα Μαζάνη.

Όταν η Μαρινέλλα νανούριζε το μωρό της Ήβης Αδάμου και του Μιχάλη Κουινέλη: