Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει σε ολόκληρη τη χώρα η είδηση του θανάτου της Μαρινέλλας, η οποία έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της 28ης Μαρτίου, σε ηλικία 88 ετών. Μία από τις πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού σίγησε, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο καλλιτεχνικό αποτύπωμα που σημάδεψε πολλές γενιές.

Η σορός της σπουδαίας ερμηνεύτριας θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00 την Τρίτη 31 Μαρτίου, προκειμένου φίλοι και θαυμαστές να της αποτίσουν φόρο τιμής. Θα ακολουθήσει στις 14:00 η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Η ταφή της θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειάς της.

Η οικογένεια απευθύνει παράλληλα έκκληση, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στον σύλλογο Φλόγα, που στηρίζει παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και τις οικογένειές τους.

Η αρχή της τεράστιας καριέρας

Η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το όνομά της, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γονείς με καταγωγή από την Ανατολική Θράκη και την Κωνσταντινούπολη. Η οικογένειά της δεν την εμπόδισε να αναζητήσει την τύχη της, αφού από μικρή η φωνή της έκανε σε όλους εντύπωση.

Το βάπτισμα του πυρός στη σκηνή πήρε ως μέλος περιοδεύοντος θιάσου στα 17 της. Στη διάρκεια μιας περιοδείας η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε και τότε η Κική την αντικατέστησε, ερμηνεύοντας το τραγούδι της Σοφίας Βέμπο, «Ο άνθρωπός μου». Το πρώτο βήμα μιας λαμπρής καριέρας είχε μόλις γίνει.

Πώς πήρε το όνομα Μαρινέλλα

Το καλλιτεχνικό όνομα Μαρινέλλα το πήρε το 1956 όταν εμφανιζόταν στο κέντρο «Πανόραμα» στη Θεσσαλονίκη. Εκεί γνώρισε τον Αύγουστο του 1957 τον Στέλιο Καζαντζίδη, αγαπήθηκαν και ξεκίνησαν να εμφανίζονται μαζί ως ντουέτο. Η Μαρινέλλα έκανε σεκόντο, συμπληρώνοντας ιδανικά τη σπάνια σε έκταση και μοναδική στις χαμηλές νότες, φωνή του ανυπέρβλητου Στέλιου.

Η επιτυχία του ζευγαριού στα νυχτερινά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ήταν μεγάλη. Απόδειξη αποτελούν και οι ταινίες στις οποίες εμφανίστηκαν ήδη από το 1960. Συνολικά η Μαρινέλλα εμφανίστηκε ως τραγουδίστρια σε 20 ταινίες.

Η καριέρα της Μαρινέλλας απογειώθηκε μετά το 1966 και το τέλος του γάμου της με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Με το «Σταλιά-σταλιά» του Γιώργου Ζαμπέτα από την ταινία «Ο πιο καλός ο μαθητής» του 1968 και το «Άνοιξε πέτρα» του Μίμη Πλέσσα από την ταινία «Γοργόνες και Μάγκες», κατέκτησε για πάντα την αγάπη του κοινού.

Εντωμεταξύ οι συνθήκες είχαν αλλάξει, το αμιγώς λαϊκό τραγούδι μεταλλασσόταν στο ελαφρολαϊκό. Η Μαρινέλλα ήταν η πρώτη που κατάλαβε ότι το κοινό αναζητούσε καινούρια ερεθίσματα. «Έκανα πράγματα που δεν μπορούσαν να τα φανταστούν ότι θα κάνουν τραγουδίστριες (….) Εγώ σηκώθηκα από την καρέκλα», έλεγε.

Στοιχείο ενδεικτικό της μεγάλης δημοτικότητας που απολάμβανε ήταν ότι επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision το 1973 με το τραγούδι «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου» του Γιώργου Κατσαρού σε στίχους Πυθαγόρα.

Ήταν η εποχή που η Μαρινέλλα έφερε στη ζωή την κόρη της, Τζορτζίνα Σερπιέρη, καρπό της σχέσης της με τον πρωταθλητή της ιππασίας, Φρέντυ Σερπιέρη. «Πρέπει να κάνεις βήματα πίσω για να μεγαλώσει το παιδί, δεν μπορείς να κάνεις τα… γκομενικά σου και το παιδί να μεγαλώνει. Ήταν δύσκολο όταν το παιδί πήγαινε σχολείο και κυκλοφορούσαν τα περιοδικά, δεν ήθελα να γράφουν για εμένα. Δεν παντρεύτηκα ποτέ τον μπαμπά της κόρης μου», δήλωνε η Μαρινέλλα.

Η Μαρινέλλα τολμούσε γι’ αυτό και δεν δίστασε να δοκιμαστεί και στις μπουάτ. Η συνάντησή της με τον Κώστα Χατζή στην μπουάτ «Σκορπιός» τον Μάρτιο του 1976 άνοιξε ένα σπουδαίο κεφάλαιο που επικυρώθηκε με την τεράστια επιτυχία του τριπλού δίσκου τους «Ρεσιτάλ». Πρόκειται για έναν από τους 10 εμπορικότερους δίσκους όλων των εποχών στη χώρα μας. Και στα χρόνια που ακολούθησαν, οι κοινές εμφανίσεις της με τον Κώστα Χατζή είχαν τεράστια απήχηση στο κοινό.

Στα 65 χρόνια που η Μαρινέλλα πρωταγωνίστησε στη μουσική σκηνή ερμήνευσε αμέτρητα τραγούδια σπουδαίων συνθετών και στιχουργών. Αμέτρητος είναι και ο θαυμασμός και η αγάπη που γνώρισε σε κάθε εμφάνισή της σε κέντρα, θεατρικές σκηνές, συναυλιακούς χώρους μέχρι και την τελευταία στο Ηρώδειο στις 25 Σεπτεμβρίου 2024.

Η στιγμή που πάγωσε το Ηρώδειο

Όλη η χώρα σοκαρίστηκε όταν είδε live το εγκεφαλικό που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου η μεγάλη ερμηνεύτρια. Η Μαρινέλλα τραγουδούσε το «Εγώ και εσύ», όταν ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία και έπεσε στο έδαφος.

Συνάδελφοί της έσπευσαν να τη βοηθήσουν, ενώ το κοινό παρακολουθούσε τα όσα διαδραματίζονταν. Λίγη ώρα μετά ανακοινώθηκε και η ακύρωση της συναυλίας.

Το εγκεφαλικό που υπέστη ήταν βαρύτατο, με αποτέλεσμα να μην ξανακάνει καμία δημόσια εμφάνιση μέχρι και τον θάνατό της.

Οι μεγάλοι έρωτες

Στέλιος Καζαντζίδης

Η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης γνωρίστηκαν το 1956 και έζησαν για δέκα χρόνια έναν μεγάλο έρωτα. Χώρισαν το 1966, δύο χρόνια μετά τον γάμο τους που έγινε στο Χαλάνδρι, στις 7 Μαΐου 1964.

Όπως έχει αναφέρει ο συλλέκτης, Άρης Λουπάσης, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο στην εκκλησία Αγία Βαρβάρα Χαλανδρίου, με κουμπάρους τον Μανώλη Χιώτη και τη Μαίρη Λίντα.

Ο Άρης Λουπάσης δημοσιεύει σπάνια φωτογραφία του γάμου του διάσημου ζευγαριού και αναφέρει:

«Στις 7 Μαΐου του 1964 ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα αποφασίζουν να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου στην Αγία Βαρβάρα Χαλανδρίου σε στενό οικογενειακό κύκλο με την παρουσία συγγενών και αγαπημένων φίλων και συναδέλφων, αποτελώντας το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Κουμπάροι του ζευγαριού ο Μανώλης Χιώτης με τη Μαίρη Λίντα και ανάμεσα στους καλεσμένους και οι Πόλυ Πάνου, Μιχάλης Μενιδιάτης, ο συνθέτης Γιάννης Παπαϊωάννου και ο στιχουργός, Κώστας Βίρβος. Η γνωριμία τους γίνεται το 1956 στη Θεσσαλονίκη όταν εκείνος ενθουσιάζεται με τη φωνή της στο μαγαζί στο οποίο εμφανίζεται και της προτείνει συνεργασία και ερωτεύονται κεραυνοβόλα με την πρώτη ματιά.

Για τα επόμενα δέκα χρόνια μέχρι και τον χωρισμό τους τον Σεπτέμβριο του 1966, αποτελούν ένα από τα εμβληματικότερα καλλιτεχνικά ντουέτα με ανεπανάληπτες φωνές που έγραψαν ιστορία μέσα από τις μνημειώδεις ερμηνείες σε τραγούδια “διαμάντια”, καθώς και ένα υποδειγματικό ζευγάρι που δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα τόσο στον Τύπο όσο και στο κοινό που τους λάτρεψε…».

«Το βαρύ επαγγελματικό τους πρόγραμμα με συνεχείς πρόβες, ηχογραφήσεις και εμφανίσεις, σε συνδυασμό με την απόφαση του Καζαντζίδη να αποχωρήσει από τη μουσική σε αντίθεση με την ίδια που επιθυμεί με πάθος να συνεχίσει, οδηγεί στο διαζύγιο το οποίο καταρρακώνει κυριολεκτικά και τους δύο, οι οποίοι προσπαθούν με δύναμη ψυχής να το ξεπεράσουν.

Η μεγάλη ερμηνεύτρια ξεκινάει σόλο καριέρα στο πλάι του Γιώργου Κατσαρού για να απογειωθεί το άστρο της σύντομα στην κορυφή με τη συνεργασία της με τον Γιώργο Ζαμπέτα και άλλους μεγάλους δημιουργούς, σε μία μεγαλειώδη καριέρα που συνεχίζεται με την ίδια δυναμική μέχρι και σήμερα.

Παρά τους διαφορετικούς δρόμους που ακολουθούν, (σ.σ. Μαρινέλλα – Καζαντζίδης) παραμένουν δύο αγαπημένοι φίλοι με ιδιαίτερα συγκινητικές τις στιγμές όταν εκείνη βρίσκεται συνεχώς στο πλάι του την περίοδο της νοσηλείας του στο νοσοκομείο, καθώς και της συζύγου του Βάσως, με σεμνότητα και διακριτικότητα μέχρι το τέλος. Δύο ογκόλιθοι του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού που σημάδεψαν και συνέβαλαν καθοριστικά στην εξέλιξη του συγκεκριμένου είδους με τρόπο μοναδικό και απλά αξεπέραστο».

Φρέντυ Σερπιέρης

Αρχές της δεκαετίας του ’70, η Μαρινέλλα τάραξε τα κοινωνικά πρότυπα της εποχής, αφού έφερε στη ζωή τη μοναχοκόρη της, Τζορτζίνα Σερπιέρη (Γεωργία-Χριστίνα), καρπό του έρωτά της με τον πρωταθλητή Ελλάδας στην ιππασία, Φρέντυ Σερπιέρη. Τον πατέρα της κόρης της δεν τον παντρεύτηκε ποτέ, παρά την επιθυμία του ιππέα και επιχειρηματία, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής.

Η σχέση τους κράτησε τέσσερα χρόνια.

Η ιστορία αγάπης σφραγίστηκε με τον τραγικό θάνατό του Φρέντυ Σερπιέρη στις 20 Δεκεμβρίου του 2015, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Κατά τη διάρκεια του φαγητού, ο Φρέντυ Σερπιέρης πνίγηκε με μια μπουκιά φαγητό.

«Τον Φρέντυ Σερπιέρη τον είχα ερωτευτεί πολύ. Ήμασταν τέσσερα χρόνια μαζί. Μετά τη γέννηση της κόρης μας, εκείνος ήθελε να παντρευτούμε. Του είπα, όμως, ότι δεν χρειάζεται, καλύτερα να μείνουμε φίλοι. Φυσικά την αναγνώρισε, της έδωσε το όνομά του, έγιναν όλα όπως έπρεπε. Τον αγαπάω πολύ, είναι εξαιρετικός άνθρωπος κι αυτός και η γυναίκα του, η Σαμπίνα, ο γιος τους επίσης, που είναι πραγματικός αδελφός της κόρης μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η μεγάλη ερμηνεύτρια.

Τόλης Βοσκόπουλος

Το «Εγώ κι εσύ», ή αλλιώς «Τα λόγια είναι περιττά», δεν είναι μόνο ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά τραγούδια. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το τραγούδι της ζωής της Μαρινέλλας. Συνώνυμο ενός μεγάλου έρωτα, σαν εκείνου που έζησε με τον Τόλη Βοσκόπουλο. Γράφτηκε το 1974, σε σύνθεση του Τόλη Βοσκόπουλου και στίχους του Μίμη Θειόπουλου.

Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες το είπαν μαζί, ως ντουέτο, κάνοντας τεράστια επιτυχία. Μάλιστα, το «Εσύ και εγώ» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1974, στην πρώτη επέτειο της γνωριμίας τους, που έγινε το 1973.

Ο έρωτας αυτών των δύο σπουδαίων καλλιτεχνών επισφραγίστηκε τον Δεκέμβριο του 1975, με έναν διαφορετικό τρόπο. Μαρινέλλα και Τόλης Βοσκόπουλος παντρεύτηκαν στο διαμέρισμα που διατηρούσε η σπουδαία τραγουδίστρια, στην οδό Αστυδάμαντος στο Παγκράτι. Στον μυστικό γάμο του ζευγαριού ήταν μόλις 6 καλεσμένοι, ανάμεσά τους, το ζεύγος Κατσαρού που ήταν και κουμπάροι, ο Φρέντι Γερμανός και η αδερφή της Μαρινέλλας.

Το ζευγάρι έμεινε μαζί έξι χρόνια και ο χωρισμός δεν ήταν βελούδινος. Η ίδια η Μαρινέλλα, μάλιστα, είχε δηλώσει: «Είχα μόνο σοβαρές σχέσεις που κρατούσαν χρόνια. Και όταν η Τζορτζίνα ήταν 10 ετών και είχα πάρει διαζύγιο από τον Βοσκόπουλο –είχα ξεμπερδέψει για την ακρίβεια γιατί ο Τόλης δεν ήταν το πιο εύκολο αγόρι–, αποφάσισα πως οι άντρες είχαν τελειώσει πια για μένα. Δεν ήθελα να δω πότε το παιδί μου κατσουφιασμένο από κάποιο αρνητικό σχόλιο που θα άκουγε για την προσωπική μου ζωή».

Τα εγγόνια της Μαρινέλλας

Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, γιος της κόρης της Τζορτζίνας και του Τίμου Δασκαλόπουλου, έχει επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ, ζώντας μόνιμα στο Εδιμβούργο και χτίζοντας τη δική του πορεία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι δημόσιες εμφανίσεις του είναι σπάνιες, όπως εκείνη πριν από λίγα χρόνια, όταν παρακολούθησε διακριτικά συναυλία της γιαγιάς του στο Ηρώδειο.

Αντίθετα, η Μελίνα Δασκαλοπούλου έχει πιο έντονη παρουσία δίπλα στην οικογένεια, συνοδεύοντας συχνά τόσο τη μητέρα της, Τζoρτζίνα Σερπιέρη, όσο και τη γιαγιά της σε εμφανίσεις και συναυλίες.