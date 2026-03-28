Η Μαρινέλλα, η μεγαλύτερη τραγουδίστρια εδώ και δεκαετίες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Επειτα από πολύμηνη μάχη με τις επιπτώσεις βαρύτατου εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί τον Σεπτέμβριο του 2024 η κορυφαία τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά της με σχετική ανακοίνωση: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».

Ο θρυλικός έρωτας με τον Στέλιο Καζαντζίδη

Η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης αποτελούν αναμφίβολα δύο από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ο έρωτάς τους, ο γάμος και η καλλιτεχνική τους πορεία σημάδεψαν την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού, ενώ ακόμη και μετά τον χωρισμό τους διατήρησαν καλές σχέσεις και αμοιβαίο σεβασμό. Αν και ο γάμος τους δεν κράτησε πολύ, η κοινή τους πορεία άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα με τραγούδια που μέχρι και σήμερα συγκινούν το ελληνικό κοινό.

Η ιστορία ενός έρωτα που σημάδεψε το λαϊκό τραγούδι

Η γνωριμία τους ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’50, όταν η νεαρή τότε Μαρινέλλα έκανε τα πρώτα της βήματα στη μουσική σκηνή. Ο Στέλιος, ήδη ένα ανερχόμενο αστέρι, την άκουσε να τραγουδά και μαγεύτηκε από την ιδιαίτερη χροιά και την εκφραστικότητά της. Το 1957, η Μαρινέλλα έγινε η σταθερή του συνεργάτιδα και μαζί ξεκίνησαν μια σειρά από εμφανίσεις και ηχογραφήσεις που άφησαν εποχή.

Παντρεύτηκαν το 1964 στο Χαλάνδρι. Στο γάμο τους δεν ήρθε η μητέρα του Στέλιου Καζαντζίδη και κανένας από την οικογένειά του. Ο γάμος τους φαινόταν σαν το επιστέγασμα της κοινής τους πορείας. Ωστόσο η έντονη προσωπική και επαγγελματική τους χημεία δεν απέτρεψε την ταραγμένη καθημερινότητα. Ο θυελλώδης χαρακτήρας και οι διαφωνίες τους οδήγησαν στη λύση του γάμου δύο χρόνια αργότερα, το 1966.

Ο Καζαντζίδης, σε συνέντευξή του, ανέφερε πως η επιτυχία και η υπερένταση της καθημερινότητάς τους τον έκαναν να αισθάνεται πίεση. Η Μαρινέλλα ήταν εξαιρετικά αφοσιωμένη στη δουλειά της και πολύ τυπική, κάτι που τον επηρέασε. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ακόμη και άρρωστη, εκείνη δεν άλλαζε ποτέ τα ραντεβού της και συνέχιζε να τρέχει πίσω από τις υποχρεώσεις της.

Παρά ταύτα, οι σχέσεις τους παρέμειναν φιλικές και βαθιά ανθρώπινες, με τον Καζαντζίδη να τη σέβεται και να την εκτιμά ως άνθρωπο και καλλιτέχνιδα.

Το απρόσμενο περιστατικό στο Όρος Σινά: Όταν ένας μοναχός της εξομολογήθηκε ότι ήθελε να τη σκοτώσει

Η ίδια η Μαρινέλλα έχει διηγηθεί ένα συγκλονιστικό περιστατικό από τη ζωή της, που αποδεικνύει πόσο βαθιά επηρέασε τους θαυμαστές του Καζαντζίδη η προσωπική τους ιστορία. Κάποια χρόνια μετά τον χωρισμό τους, η Μαρινέλλα επισκέφθηκε το Όρος Σινά και βρέθηκε στη Μονή του Άγιου Σάββα. Όντας άβατο για τις γυναίκες, στεκόταν στην αυλή, όταν ξαφνικά την πλησίασε ένας μοναχός, που με δάκρυα στα μάτια, έσκυψε μπροστά της και της ζήτησε συγγνώμη.

Η Μαρινέλλα δεν καταλάβαινε και τότε εκείνος της αποκάλυψε κάτι που την άφησε άναυδη. Πριν γίνει μοναχός, υπηρετούσε ως αστυνομικός και ήταν φανατικός θαυμαστής του Καζαντζίδη. Μαζί με έναν συνάδελφό του, είχαν αποφασίσει να την «ξεμοναχιάσουν» και να τη σκοτώσουν, επειδή πίστευαν ότι εκείνη είχε καταστρέψει τη ζωή του Στέλιου. Επηρεασμένοι από τα δημοσιεύματα της εποχής και τη λατρεία που έτρεφαν για τον μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή, έβλεπαν τη Μαρινέλλα ως την «μοιραία γυναίκα» που στέρησε από τον Καζαντζίδη την ευτυχία.

Ο μοναχός, ταπεινωμένος, ζήτησε συγγνώμη για τις σκέψεις που είχε τότε. Η Μαρινέλλα, με τη γνωστή της ευγένεια, τον συγχώρεσε, επιβεβαιώνοντας το μεγαλείο της ψυχής της και την αφοσίωσή της στην κατανόηση και τη συγχώρεση.

Η παρακαταθήκη τους

Η σχέση της Μαρινέλλας και του Καζαντζίδη δεν ήταν μόνο μια ιστορία έρωτα και πόνου, αλλά και μια συνεργασία που δημιούργησε αριστουργήματα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Τα ντουέτα τους παραμένουν μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για το πώς η μουσική μπορεί να αποτυπώσει συναισθήματα και καταστάσεις. Μετά τον χωρισμό τους, ο Καζαντζίδης αφοσιώθηκε στη δισκογραφία, ενώ η Μαρινέλλα συνέχισε με λαμπρή σόλο καριέρα, γράφοντας τη δική της σελίδα στην ελληνική μουσική ιστορία.

Παρά τις προσωπικές διαφορές, η ιστορία τους αποδεικνύει ότι δύο άνθρωποι μπορούν να αγαπηθούν, να χωρίσουν, αλλά να διατηρήσουν μια βαθιά εκτίμηση και σεβασμό. Ο θρυλικός τους έρωτας δεν έσβησε ποτέ εντελώς, αφήνοντας πίσω του τραγούδια που ακόμα μιλούν στην ψυχή κάθε ακροατή.