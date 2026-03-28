Έφυγε από τη ζωή, πριν από λίγο, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλλα, αφήνοντας πιο φτωχή την ελληνική μουσική.

Η κορυφαία τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της ενώ τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά της με σχετική ανακοίνωση: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».

Η Μαρινέλλα νοσηλευόταν σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στην εντατική ύστερα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στις 25 Σεπτεβρίου 2024, επί σκηνής στο Ηρώδειο, την ώρα που τραγουδούσε.



Η σπουδαία καλλιτέχνιδα αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε τη στιγμή που ερμήνευε τον στίχο «Θεέ μου μας έμαθες εσύ τόσο πολύ να αγαπάμε» από το τραγούδι «Εγώ και Εσύ», αφήνοντας όλη την Ελλάδα παγωμένη.



Μετά απο 4 μήνες νοσηλείας, στις 21 Ιανουαρίου του 2025, πήρε εξιτήριο απο το νοσοκομείο και απο τότε βρισκόταν στο σπίτι της.



«Ήταν ένα κακό όνειρο που θα ήθελα να είναι απλά ένα κακό όνειρο. Δυστυχώς είναι μία κακή αλήθεια, ευελπιστούμε ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της και να επικοινωνήσει με το περιβάλλον. Έστω να μπορέσουμε να αποχαιρετιστούμε και να γίνουμε μία μεγάλη αγκαλιά όλοι, να μας δει όλους μαζί για τελευταία φορά, όπως μας ξέρει κι όπως την ξέρουμε», ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος σε συνέντευξή του τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η ελληνική μουσική σκηνή θρηνεί την απώλεια της Μαρινέλλας, της γυναίκας που καθόρισε το λαϊκό τραγούδι με τη χαρακτηριστική φωνή, το πάθος και την αυθεντικότητά της. Η απώλειά της δεν είναι απλώς το τέλος μιας καριέρας, αλλά το κλείσιμο ενός κεφαλαίου που σημάδεψε γενιές και γενιές Ελλήνων.

Η Μαρινέλλα, κατά κόσμον Κυριακή Παπαδοπούλου, γεννήθηκε στις 19 Μαΐου 1938 στη Θεσσαλονίκη, μεγαλώνοντας σε ένα φτωχό προσφυγικό σπίτι, σε μια εξαμελή οικογένεια που δεν είχε καμία σχέση με τον κόσμο του θεάματος.



Από μικρή ηλικία, όμως, ήταν φανερό πως η μοίρα της ήταν να τραγουδήσει. Στα 15 της ξεκίνησε να εμφανίζεται σε μικρά κέντρα της Θεσσαλονίκης, τραγουδώντας για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά της, που πάλευε να επιβιώσει. Το ταξίδι της στη μουσική ξεκίνησε δύσκολα, όμως τίποτα δεν θα μπορούσε να σταματήσει τη λάμψη που ανέβλυζε από μέσα της.

Στην ηλικία των 17 ετών συμμετέχει στον θίασο της Μαίρης Λωράνς. Κατά την περιοδεία σε ένα χωριό της Καρδίτσας η τραγουδίστρια αρρώστησε και ζήτησαν από την μικρή Κυριακή να την αντικαταστήσει. Από αυτήν την σύμπτωση γράφτηκε ο πρόλογος μιας καριέρας που σηματοδότησε το ελληνικό πεντάγραμμο.

Η ζωή της άλλαξε ριζικά όταν, στις αρχές της δεκαετίας του ’50, ο Στέλιος Καζαντζίδης άκουσε τη φωνή της και της πρότεινε συνεργασία. Το δίδυμο Καζαντζίδης-Μαρινέλλα έγινε γρήγορα θρύλος. Οι δυο τους τραγούδησαν μαζί με τρόπο που θα μείνει χαραγμένος στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού, χαρίζοντας αλησμόνητες επιτυχίες όπως το «Πάλι θα κλάψω», το «Σταλιά σταλιά» και τόσα άλλα.



Η φωνή της, τρυφερή και δυνατή ταυτόχρονα, συνδυασμένη με τη χημεία που είχαν, τους έκανε το απόλυτο ζευγάρι του πάλκου και των δίσκων ενώ έγιναν ζευγάρι και στη ζωή. Παρά τη στενή τους συνεργασία, η Μαρινέλλα δεν έμεινε ποτέ «η δεύτερη φωνή». Ήξερε πως μπορούσε να πετύχει και μόνη της.

Αποφασισμένη να διαγράψει τη δική της πορεία, ξεκίνησε σόλο καριέρα στα τέλη της δεκαετίας του ’60, μια απόφαση τολμηρή για μια γυναίκα εκείνης της εποχής. Έπρεπε να παλέψει για τη θέση της σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, όμως η Μαρινέλλα είχε ό,τι χρειαζόταν: ταλέντο, ήθος και έναν αδάμαστο χαρακτήρα που της επέτρεψε να γίνει η «μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού».



Οι προσωπικές της επιτυχίες δεν άργησαν να έρθουν. Σύντομα, το όνομά της έλαμψε στο Παρίσι, στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, ενώ οι συναυλίες της σε μεγάλα θέατρα της Ευρώπης και της Αμερικής την έκαναν παγκόσμια πρέσβειρα του ελληνικού τραγουδιού.

Αυτό που την έκανε ξεχωριστή δεν ήταν μόνο η μοναδική της φωνή, αλλά και ο τρόπος που προσέγγιζε τα τραγούδια. Η Μαρινέλλα μπορούσε να ερμηνεύσει ένα ζεϊμπέκικο με όλη την πίκρα του κόσμου ή μια μπαλάντα που να γεμίζει το κοινό με φως και ελπίδα.



Κάθε λέξη που έβγαινε από τα χείλη της είχε βάρος, κάθε νότα αυθεντικότητα και αλήθεια. Γι’ αυτό και οι άνθρωποι την λάτρεψαν: δεν τραγουδούσε απλώς, ζούσε το κάθε τραγούδι.

Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της, όταν έχασε αγαπημένα της πρόσωπα ή βρέθηκε αντιμέτωπη με προκλήσεις, η Μαρινέλλα στάθηκε όρθια, έμεινε πιστή στην τέχνη της και συνέχισε να συγκινεί με το ίδιο πάθος, την ίδια αυθεντική αγάπη για τη μουσική.



Σήμερα, η Ελλάδα αποχαιρετά όχι μόνο μια μεγάλη τραγουδίστρια, αλλά και μια γυναίκα-σύμβολο, που κατέκτησε τις καρδιές του λαού με το ήθος, την κομψότητα και την απαράμιλλη φωνή της. Η κληρονομιά της Μαρινέλλας θα συνεχίσει να φωτίζει το ελληνικό τραγούδι και να συγκινεί όλους όσους αναζητούν την αυθεντικότητα στη μουσική.



Θα μας λείψει η παρουσία της, το χαμόγελό της, το ήθος της. Αλλά πάνω απ’ όλα, θα μας λείψει αυτή η φωνή, που έκλεινε μέσα της ολόκληρη την ψυχή του ελληνικού λαού. Μια φωνή που δεν θα σβήσει ποτέ.